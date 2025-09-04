“NiziUの弟”NEXZ、初の関西冠特番『NEXZとCafeへ』の詳細が明らかに！予告映像解禁で期待感MAX | RBB TODAY

JYPエンターテインメントとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したグローバルボーイズグループ NEXZ（ネクスジ） の勢いが止まらない。

NEXZは7月16日に待望のJapan 2nd EP『One Bite』をリリースし、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」で初登場1位を獲得。日本音楽シーンに確かな存在感を刻んだ。

さらに、6月から開催した初の全国ツアー「NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite”」では、15都市18公演で5万人以上を動員。大盛況のうちに8月21日に幕を閉じた。続く8月31日には夏の恒例イベント「a-nation 2025」に初出演し、最高気温37度の灼熱ステージで熱気をさらに高める圧巻のパフォーマンスを披露した。

そして9月30日深夜0時26分からは、初の関西特番『NEXZとCafeへ』がMBSで4週連続放送される。番組の予告映像もSNSで公開され、注目を集めている。

メンバー全員が甘いもの好きの“スイーツ男子”として知られるNEXZ。予告映像によると、関西出身のHARU・HYUI・YUKIの3人をそれぞれのチームに振り分け、大阪の人気Cafeを巡り絶品スイーツを堪能していく。満面の笑みを浮かべるメンバーたちに、視聴者も思わず笑顔になること間違いなしだ。さらに、各地で憧れの本気バイト体験に挑戦する姿も公開され、今まで見たことのない等身大の魅力を発揮する。

また、3チームはそれぞれ異なるジャンルのCafeで学んだことを活かし、スイーツ作りにも挑戦。関西の有名スイーツ店「クラブハリエ」とのコラボで、試作と試食を繰り返しながら至極のバームクーヘンを完成させる。番組を通じて、新たなNEXZの一面を発見できるだろう。

9月30日に『NEXZとCafeへ』初回放送を迎えるほか、10月6日には「Lemino MUSIC FES」出演を通じて大阪・関西万博でパフォーマンスを披露するNEXZ。彼らの“One Bite＝ひとカマし”は、まだまだ続いていく。

