SEVENTEEN・ジョシュア、ファンを虜にする“洗練ビジュアル”！ファッション誌カバーで魅力全開【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのジョシュアが洗練された魅力でファッション誌のカバーを飾った。

所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ジョシュアは9月3日発行の『Y MAGAZINE』18号のカバースターとして登場した。

今回の撮影は、夏から秋へと移り変わる季節感を多彩な光で表現。その中でジョシュアの優雅なビジュアルと柔らかなオーラが際立ち、スタイリングごとに繊細なポーズと表情を披露し、高級感と洗練さを兼ね備えた写真を完成させた。

（写真＝『Y MAGAZINE』）ジョシュア

撮影とともに行われたインタビューで、ジョシュアは「SEVENTEENは家のような存在です。どこにいても自信を持たせてくれて、いつも同じ場所で僕を待ってくれる頼もしい存在です」と語り、グループへの愛情を示した。

さらに、9月13日・14日に仁川（インチョン）アシアド主競技場で幕を開けるワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」については、「新しく生まれ変わったSEVENTEENの姿でステージをいっぱいに満たす予定です」とコメントし、期待を高めた。

ジョシュアのさらなる雑誌カットとインタビューは『Y MAGAZINE』18号で確認でき、関連動画コンテンツは公式ウェブサイトやSNSで公開されている。

なお、ジョシュアは先月、アメリカのDJデュオSLANDERのヒット曲を再解釈した『Love Is Gone (with JOSHUA of SEVENTEEN)』をリリース。同曲は「Worldwide iTunes Songs」チャートにランクインするなど、グローバルな人気を証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョシュア プロフィール

1995年12月30日生まれ。本名ホン・ジス、英語名ジョシュア・ホン。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。優れたビジュアルに定評があり、韓国では「ビジュアルプリンス」と呼ばれることも。紳士的な性格から「ジェントルマン」の愛称で親しまれるが、独特なギャグセンスで“メンバー随一のおもしろキャラ”としてもポジションを確立している。

