RIIZE、デビュー2周年で誓った“さらなる成長”と“BRIIZEへの愛”「満足するにはまだ早い」【一問一答】 | RBB TODAY

RIIZEが、本日（9月4日）デビュー2周年を迎え、それぞれの思いを語った。

2023年9月4日にデビューしたRIIZEは、1stシングルアルバム『Get A Guitar』で多様な感情を楽曲に込めた“エモーショナルポップ”という独自のジャンルを打ち出し、韓国国内外の年末授賞式では、勢いあふれるステージで爆発的な話題を呼び、新人賞4冠を含む合計8つのトロフィーを獲得し“最高の新人”として存在感を確立した。

2024年1月にシングル『Love 119』がヒットし“音源強者”として評価を高めたほか、5月には初のミニアルバム『RIIZING』をリリース。同年開催された初のファンコンサートツアー「RIIZING DAY」では、世界19都市を巡り、デビューからわずか1年でソウル・KSPO DOMEでのフィナーレ公演を成功させ、音源・アルバム・公演すべての面で急成長を遂げた。

（写真＝SMエンターテインメント）RIIZE

そして2025年も“成長と実現”というチームカラーを証明し続けている。5月にリリースした1stフルアルバム『ODYSSEY』は3作連続ミリオンセラーを記録し、キャリアハイを更新した。7月からは世界22都市を回る初のワールドツアー「RIIZING LOUD」を開催し、世界中で成長の物語を紡いでいる。

RIIZEの2周年を記念した一問一答は以下の通り。

◇

デビュー2周年を迎えた感想は？

ショウタロウ：この2年間は深く心に残る時間でした。たくさん成長し、幸せなことがいっぱいでした！デビュー当時の記憶はいまも鮮明ですが、“My Team” RIIZEとしてデビューできたのは本当に幸運だと感じています。そしてBRIIZE（ファンダム名）との出会いが、僕をさらに良い方向に成長させてくれました。これまで知らなかった景色を見ながら幸せに活動できました。本当にありがとうございます。

ウンソク：RIIZEがデビュー2周年を迎えましたが、この2年間で忘れられない思い出がたくさんできました。BRIIZEとの絆もさらに深まったので、これから一緒に過ごす時間が待ち遠しいです。

ソンチャン：もう2年経ったなんて！ 本当に時間が早く感じられます。その間に大きく成長もできたし、BRIIZEとはお互いに欠かせない存在になったと思います。これからの時間をもっと楽しく過ごしたいです。

ウォンビン：2周年を迎えた実感はまだ薄いですが、ある意味まだ2年しか経っていないからこそ、これからどんなものを見せられるのかワクワクしています。これからの日々も良い思い出にできるよう、ステージで思い切り楽しみたいです！

ソヒ：メンバーやBRIIZEと忙しく駆け抜けていたら、時間が早く過ぎていくように感じました。でもまだ2周年です。たくさんやってきた気もしますが、まだまだだと感じていますし、やりたいことや成し遂げたいことがたくさんあります。

アントン：振り返ると、すべての瞬間が大切な思い出として心に残っています。BRIIZEが僕たちの成長をずっと見守ってくれているのを感じますし、BRIIZEがいるからこそ僕も自信を持って進んでいけます。まだデビューして2年、これからもっと長い時間を一緒に過ごし、引き続きお互いの力になれたらいいと思います。

自分が最も成長したと感じた瞬間は？

ショウタロウ：あらゆる面で成長したと思いますが…一番大きいのは、ステージを楽しむ方法を知ったことです。デビュー当時はただ必死でしたが、今は自分だけの色を探してBRIIZEと一緒に楽しめるようになりました。もちろんまだ課題はたくさんありますが、初のファンコンや単独コンサートが大きな助けになりました。

ウンソク：ファンコンやコンサートを通じて多くのステージを経験したことが成長につながりました。以前は緊張して余裕がなかったのですが、最近は余裕を持ってステージに立てるようになったと感じています。もっと期待していてください。

ソンチャン：初めてのワールドツアー「RIIZING LOUD」でステージ経験を多く積めました。パフォーマンスだけでなく、トークもより自然にできるようになり、いろいろな面で成長したと思います。

（写真＝SMエンターテインメント）RIIZE

ウォンビン：成長は特定の瞬間というより、日々さまざまな形で感じられるものだと思います。最近はコンサートでBRIIZEと交わすエネルギーや雰囲気に応じて自然とアドリブを加えられるようになり、そのおかげで良いステージが生まれると感じています。でもまだ見せられていないことがたくさんあるので、満足するにはまだ早いですね

ソヒ：たくさんのことがありましたが、特に1stフルアルバム『ODYSSEY』を準備する過程で、多くのことを学び直しました。この仕事をする上での心構えやステージへの姿勢、ファンの大切さを深く理解できました

アントン：やっぱりツアー経験で大きく成長できたと思います。僕を含め、メンバー全員がそう感じていると思います（笑）特に今回の「RIIZING LOUD」を通じて、より多くのBRIIZEにお会いして、RIIZEは今も成長を続けていると思います。

一緒に歩んできたメンバーへ普段言えない褒め言葉をひとこと！

ショウタロウ→ソンチャン：いつもチームの雰囲気を楽しくしてくれてありがとう！ソンチャンが持っている明るいエネルギーのおかげで、チームが良い雰囲気で活動できているよ。 そして、宿舎でも話したけれど、あらゆる面で豊かな表現力を持ち、常に努力する姿が本当にカッコいい！一緒にデビューしてくれてありがとう。これからも一緒にきれいな景色を見よう！ファイティン～

ウンソク→ウォンビン：いつも良いチームを作ろうと努力している姿、本当にカッコいいよ。これからも素敵な姿をたくさん見せてね～

ソンチャン→ソヒ：ソヒは僕たちのチームに欠かせない大切な声を持っている。パフォーマンスも大きく成長して、今では重要な役割を担うようになったね。これからも立ち止まらず、ずっと一緒に成長していこう！

ウォンビン→アントン：ステージで君の姿を見るのももう慣れてきて、わざわざ言わないけれど…本当にうまくやっているよ。

ソヒ→ショウタロウ：受けた愛を返すことができる兄さんは本当にカッコいいです。先輩、最高。

ウォンビン→アントン：メンバー同士で「ウンソクさんは波がなく安定していて石のようだ」と言ってきました。でも本当は石ではなくて人間だから大変なこともあったはずです。きっと自分で乗り越えながらも表に出さないんだと思います。僕の中ではチームのムードメーカー（お笑い担当）のとても良い兄さんです。ありがとう。これからも一緒にもっと高く行きましょう

1年前の自分への言葉、そして1年後の自分へ言いたいことは？

ショウタロウ：タロ、1年後にはたくさんのBRIIZEがあなたを愛して支えてくれるよ。自分を信じてゆっくり頑張ればいい。BRIIZEがくれる良い言葉だけを見て活動しよう！そして3周年のタロ、きっと今とは違う姿になっているはず。いつも心強いBRIIZEがそばにいるから前だけを見て、成長していこう！

ウンソク：1年前のウンソク、これから大変なことも良いこともたくさんあるけど、すべて経験だと思って楽しんでほしい。楽しむ者が一流だ。3周年を迎えたウンサク、その頃には新しい思い出や経験が積み重なっているよね？元気？もっとカッコよく成長した自分になっていることを期待してるよ。

ソンチャン：周りの人に優しくして、感謝の気持ちをもっと持って、常に謙虚に行動しよう、ソンチャン！ そして1年後のソンチャン、3周年本当におめでとう。ここまで活動を頑張ってくれてありがとう。これからも初心を忘れず、感謝の気持ちをもってさらに強く進んでいこう。

ウォンビン：1年前のウォンビン、あなたは慣れれば何でもやり遂げられる人だから、心配を少し減らして！多くの人があなたを好きでいてくれるから、自分を信じろ。未来のウォンビン、あなた自身のものをたくさん見せてほしい。その代わり、もっと研究して必死で練習しなさい…目標にたどり着く道が決して楽ではないことはよく知っているはず。でも、忘れずに「キープゴーイング」だ…歩くな、走り続けろ。

ソヒ：ソヒよ、自分の体は鋼みたいだろ？兄さんたちや先生たちの言うことをよく聞いて管理しないと。そしてあなたの声を好きでいてくれる人はこれからもっと増えるよ。何よりも大切に扱いなさい。そして身長に対する希望は諦めろ。どうやら止まったようだ。未来のソヒ、あなたが苦労しないように今の僕がしっかり管理しておくよ…1年前を後悔しないようにきちんと行動しているから。今の僕があなたを作っているんだ！

アントン：1期のアントン、こんにちは。僕は2期のアントンだ。デビュー当初に悩んで心配していた姿を見ると、それも可愛いなと思う。今もまだ不足していて、自分で考えすぎるところもあるけど、それはこれからも続くだろう。でも、これまでやってきたように克服しながら生きていこう。未来の3期アントンの姿も楽しみにしています。

いつも応援してくれるBRIIZEに伝えたい言葉は？

ショウタロウ：僕がここにいられるのはBRIIZEのおかげです。ずっと一緒に素敵な思い出を積み重ねていきましょう！これからも僕だけの多様な色を見せられる頼もしいアーティストになれるよう頑張ります。僕に幸せをくれる存在、BRIIZE愛してる！

ウンソク：いつも僕たちのそばで応援してくれるBRIIZE。BRIIZEがいなかったら今の僕たちもいなかったと思います。この2年間、僕たちをこの場所に立たせてくれてありがとう。これからもBRIIZEに良い影響を与えられるように努力しますので、3周年も4周年も、その先も一緒に楽しく過ごしましょう。愛してる～。

ソンチャン：BRIIZE！いつも応援してくれて本当にありがとう。BRIIZEがいるから、辛い時も疲れた時も力をもらえます。活動していると悩みが増えたり大変な瞬間もありますが、そのたびにBRIIZEを思い浮かべて、自分の仕事の意味や理由を改めて心に刻んでいます。いつもありがとう、これからも一緒に歩んでいきましょう！

ウォンビン：もう言うまでもないくらい、感謝しています。いつも言っているけど、BRIIZEがいなければ僕たちもいない。BRIIZEがいなければ何者でもない僕たちに、いつも光を照らしてくれてありがとう。トンネルの先に見える一筋の光のように、いつか目標に届くまで走り続けるから、BRIIZEもしっかり見守っていてね！いつでもどこでも一緒にいて応援してくれてありがとう。これからも一緒に楽しく過ごそう！また会おうね！

ソヒ：いつもRIIZEを応援してくれて、愛してくれるBRIIZE。デビューの時に比べれば心を開いて気持ちをたくさん表現していると思うけど、BRIIZEはどう感じているかな。でもこれまでと同じように、僕たちはもっと近づいて、もっと強くなっていくよ。何も僕たちの仲を邪魔したり止めることはできないよ…Never…

アントン：いつも応援してくれる僕たちのBRIIZE、2周年おめでとうございます。時間が早いって言葉はもう何度も聞いたでしょう？（笑）でも本当にその通りです。こんなに早く過ぎていったすべての瞬間が、RIIZEのためであり、BRIIZEのためだったと思います。良いことも悪いことも全部意味があったんだ、そんなマインドを持ってみようと思います。BRIIZEもいつも健康で幸せでいてほしい。そして、これからRIIZEとBRIIZEがどんなストーリーを作っていくのか楽しみです。これからもずっと一緒に歩んでいきましょう！ありがとうございます。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

