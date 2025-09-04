夜道にそんな格好で大丈夫？いじめ問題で脱退した元K-POPアイドル、“ほぼ見せてる”ランニングSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身の歌手ジミンが、大胆なランニングSHOTでファンを釘付けにしている。

ジミンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ノースリーブのクロップド丈トップスにショートレギンスを合わせたスポーティーな格好で夜間のランニングを楽しむジミンが写っている。華奢な肩や腕からは多彩なデザインのタトゥーも見られ、スラリと伸びる美脚も印象的だ。

また、以前よりも痩せたようなスリム体型ながらも、トップスからはメリハリ感のあるボリューミーさがあらわに。現在も健康やスタイル維持に励む姿を披露し、多くのファンの目を引いていた。

投稿を目にしたネットユーザーからは「運動する姿が素敵」「相変わらず美しい」のといった応援の一方、「とても痩せて見えるのが心配」「健康が一番重要だよ」など健康面を懸念視する声も挙がっていた。

（写真＝ジミンInstagram）

2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューしたジミンは、2020年6月に元メンバーのクォン・ミナから「10年にわたっていじめを受けた」と告発され非難が集中。最終的にグループを脱退した後、約2年の空白期間を経て2023年2月に初のミニアルバム『BOXES』をリリース。ソロアーティストとして再スタートを切っている。

◇ジミン プロフィール

1991年1月8日生まれ。本名シン・ジミン。2009年にFNCエンターテインメントの練習生となり、2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。グループのリーダーを務めたが、2020年に元メンバーの“いじめ告発”によって物議をかもし、脱退および芸能界引退を余儀なくされた。2022年7月に新しい事務所と契約して芸能界に復帰。2023年2月には初のミニアルバム『BOXES』を発表した。

