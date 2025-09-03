劇場版『エヴァンゲリオン』6作品がリバイバル上映！シリーズ30周年記念“月1エヴァ”開催 | RBB TODAY

2025年10月よりエヴァンゲリオンシリーズ劇場版6作品の期間限定リバイバル上映『月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』が実施される。

2025年10月から2026年2月までの間、各月に1作品、それぞれ1週間ずつの期間限定で、10月『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に』、11月『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、12月『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』、1月『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』、2月『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の6作品が全国の劇場にて上映される。

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Q』の3作が公開されて大ヒットを記録。2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題を集めた。

©カラー

節目となるシリーズ30周年を迎えた2025年、30周年特設サイトがオープンし、2026年2月に横浜アリーナにて開催される30周年イヤーの集大成リアルイベント『EVANGELION 30+； 30th ANIVERSARY OF EVANGELION』の発表を皮切りに、初映像商品化や初Blu-ray化を含めたBlu-ray BOX『EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection』、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」など、記念すべき年を盛り上げる様々な施策が発表されている。

今回の『月1エヴァ』では当時のポスタービジュアルを入れ込んだ、この上映企画限定のポスターや、各作品の映像を使用した予告編も制作され、9月5日より劇場で掲出・上映となる。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』上映においては、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-rayの特典映像として作られた「EVANGELION:3.0(-120min.)」、『EVANGELION：3.0(-46h)』も同時上映となり、「EVANGELION:3.0(-120min.)」はイベント上映以外では初の劇場公開となる。

©カラー／EVA製作委員会 ©カラー

さらに、各作品上映時には数量限定の入場者プレゼントとして、各作品のポスタービジュアルがデザインされたスマホサイズのステッカー配布が決定。6作品のポスタービジュアルが当時の初出時のままデザインされており、1回の鑑賞につき、一人1枚、上映作品のスマホステッカーがプレゼントされる。

※株式会社カラー『月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』予告