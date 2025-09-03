 のん、インパクト抜群の“赤髪ビジュアル”に反響！3rdアルバムリリースを報告 | RBB TODAY
のん、インパクト抜群の“赤髪ビジュアル”に反響！3rdアルバムリリースを報告

のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）

のん、全国ツアーのリハ中オフショを披露！西日をにらむ姿が「カッコいい」と話題に | RBB TODAY
画像
のんが全国ツアーリハやドレス姿を公開し、ファンから期待と絶賛の声が寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/01/235829.html続きを読む »

のん、“女王感”あふれるドレス姿を公開！優雅な装いでファン魅了 | RBB TODAY
画像
のんはベルベットドレス姿で女王のような優雅さを披露し、絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/25/235492.html続きを読む »

　俳優・アーティストののんが3日、アメーバオフィシャルブログを更新し、自身3枚目となるアルバム『Renarrate』のリリースを報告。インパクト抜群の“赤髪ビジュアル”とともに作品に込めた想いを綴り、ファンからは「新アルバム最高」「かわいい！！」と歓喜の声が寄せられている。

　この日、「Renarrate」と題して投稿されたブログでは、鮮やかなレッドに染めたショートヘアでカメラを見据える最新ビジュアルを公開。ベージュ系ノースリーブの衣装と赤髪が印象的なカットとなっている。

　のんは「3rdアルバム『Renarrate』本日発売！」と喜びを伝えるとともに、「映画鑑賞後の余韻、詰め込みました」とアルバムに込めたテーマについてコメント。「音楽って楽しいね。ぜひ聴いてください」と呼びかけ、アーティスト活動への充実感をのぞかせた。アルバムタイトル『Renarrate』には、“再び語り直す”という意味が示すように、これまでの歩みと今の視点を重ね合わせたパーソナルかつ物語性豊かな一枚に仕上がっているという。

　この投稿に、SNSやコメント欄では「アルバムも映画も楽しみ」「観なきゃ、聴かなきゃ」「新アルバム最高」「かわいい！！」などの声が寄せられている。


《平木昌宏》

