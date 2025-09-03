病的なまでの青白さ…故・元巨人投手を父に持つ韓国女性インフルエンサー　まるでエルフな近況に反響【PHOTO】 | RBB TODAY

国民的女優とプロアスリートの間に生まれた韓国のインフルエンサー、チェ・ジュンヒの近況が話題を呼んでいる。

ジュンヒは9月2日、自身のインスタグラムを更新。「デートしてみる？」というコメントとともに数枚の写真を公開した。

写真の彼女はフィルターの影響か、青白さが際立ち、細すぎる体つきやミルクティー色の髪と相まって、まるでエルフのような雰囲気を放っている。コメント欄には「漫画のプリンセスのよう」「現代のエルフだ」などの声が寄せられた。

チェ・ジュンヒは過去、自己免疫疾患の一種「全身性エリテマトーデス（SLE）」を患い、一時は体重が96kgにまで増加。しかし徹底したダイエットで体重を40kg台前半まで落とし、現在はリバウンドを防ぎながら体形維持に努める日常を発信している。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

■【写真】チェ・ジュンヒ、国民的女優だった母親と「そっくり」

■【写真】チェ・ジュンヒ、ガリガリの腹部にタトゥー

■【写真】チェ・ジュンヒに「ガリガリすぎて気持ち悪い」の声