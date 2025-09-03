韓国初精神崩壊スリラー『侵蝕』本編映像・著名人コメント解禁 | RBB TODAY

韓国発の精神崩壊スリラー『侵蝕』より、本編映像が解禁となった。

本作は、“侵す者”と“侵される者”の絡み合う関係の深層を暴き出す衝撃作。出演はクォン・ユリ（少女時代）、クァク・ソニョン、イ・ソル、キ・ソユ。

娘の危険な行動への恐怖と責任の重さに苛まれる母親と、そんな母親を理解することができず、不穏な眼で母を見つめる娘。20年後、幼少期の記憶を無くした女性のもとに、明るく天真爛漫な侵入者が突然現れる。時を隔てた過去と現在2つの物語は“予期せぬ侵入”によって結びつき、地獄のように交錯していく。あまりにも強烈でリアルな物語は、息が詰まるような緊張感と不穏なざわめきを呼び起こし、観る者すべての胸の奥に狂気がじわじわと蝕んでいく。

今回解禁となった本編映像は、息を潜めたような静寂の中で幕を開ける。共に眠るヘヨンとおばさんを一瞥したミンは、何かを探すためにヘヨンの部屋に侵入する。しかしゴミ箱を漁るミンの背後には知らないうちにヘヨンが立っており、気づかれたミンは動揺しつつ「眠れなくて、あんたは？」と強気で話しかける。後ろ手でドアを閉めるヘヨンに、この部屋の逃げ場は完全に断たれ緊張感はマックスに。ミンは遂に「あんたは誰？本物のパク・ヘヨンは死んでる」と伝えるのだった。“本物のパク・ヘヨン”とは一体どういうことなのか？ミンが危険を冒してでも暴きたい真実とはいったい何なのか？暗闇で行われる一連のやりとりに背筋が凍る映像となっている。

また9月5日より、入場者特典としてアートビジュアルポストカードの配布が決定！（※数量限定）。桐野夏生『ダークネス』の書籍の装画などで知られ、本作のオルタナティブポスターのイラストを手掛けた四宮愛によるアートビジュアルポストカード。本編冒頭、ソヒョンが川辺に立つシーンから着想を得たイラストで、赤い服を着た少女がぽつんと川淵に佇立つ姿は、どこか不穏な気配が漂う。ここでしか手に入らない特別な入場者プレゼントとなっている。

併せて、映画監督の内藤瑛亮や近藤亮太、映画ソムリエの東紗友美、映画ライターのSYOら総勢9名から著名人コメントも到着している。

身震いしてしまうような112分。

怖さや息苦しさを感じたのは序章に過ぎず、更なる展開が待ち受ける。

この映画、後味がヤバすぎる！！！

韓国ドラマ好きのだらだら子（韓国作品ライター）

物悲しくも不穏な家族のドラマと意外性に満ちたスリラー。

“おそろしい子供”モノとして始まった物語は幾度となく印象と様相を変えていく。何かがおかしい。でも何が？

違和感の正体が明かされたとき、あまりにシンプルでピュアな動機に虚をつかれた。

近藤亮太（映画監督）

過去の記憶がない者と過去を偽っている者、大事な日常を「侵蝕」しているサイコパスは果たして誰なのか。

息の詰まるような展開の末、その全容に後から気づいた時、観客に残るのは戦慄そのものである。

本作は民主化以降、韓国映画が追求してきた“暴力”の現在地を示しているとも言えるだろう。

崔盛旭（映画研究者）

きっと観賞中、何度も何度もなぜ？と思い、疑うだろう。

彼女がそうなった理由を僕らは求め、探し続けてしまう。

歩み寄り、理解したいから――わからないのは怖いから。

でも彼女は彼女でしかない。最初からずっと変わらない。

泡沫に帰すとも独り信じて手を伸ばす母の愛、その悲哀。

SYO（物書き）

容赦が無いでお馴染みの韓国映画がまたやった...とんでもない”怪物”を創り出してしまった...

7歳少女の愛くるしさを細やかに捉えつつも、その許容を遥かに超える”邪悪さ”までも存分に描き切る非道さ。害悪を巻き散らす少女はやがて大人にまで成長と、どこまでも観客を許してくれそうに無い。こうなったら地獄の果てまで見届けよう...その先にある安寧を少しだけ信じて...だけどそれはきっと...嗚呼...

末廣末蔵（ジャンル映画大好きツイッタラー）

倫理観がすっぽり抜け落ち、残忍な衝動を抱えた少女に恐れおののく一方で、彼女の苦悩が伝わり、悲哀が心に響き、最終的な決断には解放感を覚えてしまった。

フィクションでしか許されない後ろ暗い感動だ。

内藤瑛亮（映画監督）

よくあるサイコキッズ枠と思いきや、もっと複雑でやり切れない話だった。周りを傷付けてしまう少女。娘に追い詰められる母親。限界を迎えてからの、更にその後に待つ地獄絵図。母と娘の行く末が、鉛のように重い感情を残してくれました。画面にはあまり出てこない父親たちがロクデナシなのは想像に難くない。

人間食べ食べカエル（人喰いツイッタラー）

疑心暗鬼に、どんどん蝕まれていく。

そう、侵蝕されていたのは私の心だったのだ。

痛みをごまかさず、恐怖に真正面から対峙する。

子どもの純真、母親の母性、そして母と子の絆さえも否定する。

ここにあるのは、ただ絶望だけ。

これこそ韓国スリラーの真骨頂。

どこまでも容赦はない

東紗友美（映画ソムリエ）

ごく当たり前の道徳観が身につかず、動物的本能のままに行動する子どもが、「もし自分の子どもだったら」「自分の子どもと同じクラスだったら」「隣人だったら」「大人になったら」と次々想像させられ、足元が崩れていくような恐怖に襲われる。〈侵蝕〉されるのは、紛れもなく私たち観客だ。

mikoザウルス（韓国映画沼の住人）

「地獄のような映画だ……」

のっけからそう思わされ、その絶望がどんどん色濃くなっていく。

ここで描かれる無垢な邪悪さと、それを駆り立ててしまう人間の弱さに、既視感を覚えるのがなんとも恐ろしい。

観終わっても続く苦々しい後味が、この映画の醍醐味だ。

レイナス（「ホラー通信」ライター）

映画『侵蝕』は9月5日（金）より新宿ピカデリーほか全国公開。

© 2025 STUDIO SANTA CLAUS ENTERTAINMENT CO.,LTD. All Rights Reserved.

