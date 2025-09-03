SUPER JUNIOR・シンドン、身体にメスを入れた経験を告白？顔を細く見せる爆笑必至のポーズも紹介 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、シンドンがグループ活動の裏話から個人的な告白まで大っぴらに打ち明けた。

本日（9月3日）、韓国で放送されるMBC『ラジオスター』は、元プロバスケットボール選手のソ・ジャンフン、コメディエンヌのシン・ギル、シンドン、ユーチューバーのナ・ソンウクが出演する「オールデカいプロジェクト」特集が組まれた。

シンドンは、SUPER JUNIORのデビュー20周年に合わせた予定された海外ツアー日程とともに、「20年間、海外でいろいろなことがあった」と、友人たちと外国に遊びに行って体験した驚きのエピソードを公開する。

彼は、「マスクもしてサングラスもかけたが、ファンが顔ではなく身体を見て先に気づいた」と笑えるが悲しい瞬間を伝え、スタジオを爆笑させる。

メンバーの間でも「身体の認知度1位」と呼ばれるという彼は、「メンバーたちといればファンが遠くからでも自分の身体を見て我々がSUPER JUNIORなんだと思う」と自嘲混じりのユーモアでスタジオを笑いに包む。

また、イトゥク、シンドン、シウォンで構成されたSUPER JUNIORのユニットLSSの活動秘話も公開し、好奇心を刺激する。

一緒に出演したゲストたちの格別なスケールの食欲と性格も暴露し、彼らを戸惑わせたが、特に「ナ・ソンウクに関連して寂しいことがある」と告白し、MCの関心を集めた。

（写真＝MBC）1枚目：シンドン

続けて、バラエティ番組に出演していたとき、身体にメスを入れた経験談も告白する。シンドンは「後で結局手術をすることになった」と予想外の告白でMCとゲストをびっくりさせる。

加えて、ソ・ジャンフンに「生まれつき商売運と力がある体型」と認められた事情を公開し、自ら“デカい身体”の持ち主のうち、エースとして認められたと伝える。

また、なくなってしまった顎のラインを再生できるポーズを伝授し、活動歴20年のアイドルらしい面を見せる。

シンドンは「顔だけ細くても、違って見える」と自分ならではのポーズの秘技を披露し、MCの感嘆を誘う。そして、このポーズの致命的な短所が公開され、スタジオを爆笑させる。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】30kg減！シンドンの驚きのビフォーアフター

■【写真】シンドン、4歳上女優と結婚!?

■【写真】SUPER JUNIORメンバー、本田圭佑と2SHOT