IVE、赤×黒のクールな練習着でパワフルなダンスを披露！新曲『XOXZ』ダンス練習動画公開 | RBB TODAY

ガールズグループIVEが新曲『XOXZ』のダンス練習動画を公開した。

IVEは最近、公式YouTubeチャンネルを通じて「IVE『XOXZ』DANCE PRACTICE」というタイトルの動画を公開した。

公開された動画のなかのIVEは、ブラックとレッドトーンのスタイルで洒落た雰囲気や遊び心溢れる姿を見せると同時に、“6人6色”の多彩なビジュアルで目を引いた。

パワフルなダンスとメンバーたちの生き生きとした表情が調和して、実際のステージを彷彿とさせ、特に手で「X」を作って真ん中に力強く歩いて出てくる振り付けは、長い脚が際立つ気持ちの良いダンスで『XOXZ』の強烈なエネルギーを倍増させ、快感を与えた。

一方、ブリッジパートではリズを中心にお互いの腕を持って広がるフォーメーションを演出する華麗なパフォーマンスで夢をテーマにした『XOXZ』の神秘的な雰囲気を強調した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

IVEのより多彩な音楽とコンセプチュアルなパフォーマンスで『XOXZ』に連日注目が集まるなか、公開されたダンス練習動画は舞台裏のIVEの情熱と一味違う魅力を見せ、ファンを喜ばせた。

去る9月1日、IVEは4thミニアルバム『IVE SECRET』とタイトル曲『XOXZ』をリリースした。

『XOXZ』は「愛してる、おやすみ。そして夢のなかで会おう」という意味を持つIVEの新しい造語を表現した楽曲で、重低音の808ベースとブラス、存在感のあるドラムサウンドが緊張感を与えると同時に、低音のラップとミニマルなボーカルが幻想的な魅力を与える。

なお、IVEはさまざまな音楽番組とコンテンツを通じて新曲『XOXZ』の活動を継続する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

■【写真】太ももの98％があらわ…ウォニョン、“密着ミニワンピ”

■【写真】レイ、"ピチT"から露わになったボリューム感

■【写真】ガウル、変装なしでドンキに出没