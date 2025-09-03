何本でも買いたくなる魅力にキュン…SEVENTEEN・ミンギュ、「SNICKERS®」新商品アピールSHOTが公開 | RBB TODAY

SEVENTEEN・ミンギュがアジアアンバサダーを務めるチョコバーブランド「SNICKERS®（スニッカーズ®）」の新商品が韓国で発売される。

韓国国内でSNICKERS®を展開するMars Koreaは、今月より新商品となる「ストロベリー風味バー」を韓国市場に投入する。

「ストロベリー風味バー」は甘いイチゴの香りとスニッカーズ特有の濃厚なチョコレート、香ばしいピーナッツが調和したエナジーバー。忙しい日常の中で手軽にエネルギー補給をしたい消費者をターゲットに開発された。

内容量は40gの単一サイズで、今年10月から韓国全国の主要な流通チャネルで販売される。希望小売価格はコンビニ基準で1800ウォン（日本円＝約192円）。従来のパッケージとは異なるポップなピンクカラーのデザインされ、消費者の目を引く仕様になっている。

SNICKERS®は今年1月に韓国芸能人として初めてミンギュをアジアブランドアンバサダーに起用し、大きな話題を呼んだ。今回の発表に際して公開された画像で、ミンギュは目を瞑りながら微笑んだ表情で「ストロベリー風味バー」をアピールするなど、自然体ながらも魅力溢れる姿を披露している。

新商品の発売を記念して、SNICKERS®は9月13日と14日に仁川（インチョン）アジアド主競技場で行われるSEVENTEENのワールドツアー仁川公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON」に公式スポンサーとして参加する。

公演会場ではSNICKERS®の特設ブースが設けられ、新商品の「ストロベリー風味バー」や定番の「ピーナッツチョコバー」をはじめ、今回のワールドツアーのために特別制作されたSNICKERS®グッズが当たるラッキードロー（抽選）イベントも行われる。

SNICKERS®関係者は「イチゴ味は韓国消費者にすでに支持されている人気フレーバーだ。今回の新商品はSNICKERS®にとって新たな成長エンジンになると期待している。公演会場で直接商品を体験できる機会を提供し、消費者との接点を拡大していきたい」とコメントした。

なお、ミンギュが所属するSEVENTEENのワールドツアー「NEW_」は仁川公演以降、北米5都市を経て11～12月に日本4大ドームでも公演を開催予定。本日（9月3日）には、エスクプスとミンギュによる新スペシャルユニットの1stミニアルバム『HYPE VIBES』の9月29日リリースが発表されている。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

