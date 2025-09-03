あの熱狂をもう一度！「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」ライブ映像がLeminoで独占配信決定 | RBB TODAY

「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」のライブ映像がLeminoで独占配信される。

株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoでは、9月27日に「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」のライブ映像を独占配信する。また、8月30日に配信したRIIZEのライブ映像を独占見逃し配信することも発表した。

SMエンターテインメント所属アーティストが終結するライブイベント「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」は、去る8月9日から10日の2日間で開催。2025年がSMエンタ創立30周年の記念すべき年とあって、豪華アーティスト勢ぞろいで会場を熱狂させたパフォーマンスは必見だ。配信は9月27日17時開演、18時開演予定。

さらに、Leminoで8月30日に配信されたRIIZE初単独コンサートのソウル公演「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」の独占見逃し配信が決定。アーカイブ配信期間は9月5日から来年2月28日までの予定となっている。

（画像＝Lemino）

そのほか、9月6日にはNCT DREAMのワールドツアー・ソウル公演最終日「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」の映像も独占配信。こちらは17時開場、18時開演予定だ。

本取り組みは、数々の人気K-POPグループを輩出しているSMエンターテインメントとLeminoによる「SM ENTERTAINMENT×Lemino」の第3弾。今後の情報はSM TOWN JAPAN公式XやLemino公式X、Leminoライブ公式Xなどで随時公開される予定だ。

