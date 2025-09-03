“42歳に見えない”若見え韓国女優が勧めるアイテムとは？「チョコクッパと呼ばれ芸能人の間でも評判」 | RBB TODAY

女優／ライフスタイルインフルエンサーのキ・ウンセ（42）が、若さの秘訣を明かして話題だ。

キ・ウンセは最近公開されたYouTubeコンテンツ『What’s in my bag』で、舌と健康を同時に満たすアイテムとして話題のプロテインシェイク「CRUNTIN」を紹介した。

この動画で彼女は「これまで多くのプロテイン飲料は独特の生臭さがあって長続きしなかった。でもCRUNTINのチョコ味は水に溶かすだけで濃厚なチョコの風味に加え、サクサクしたトッピングまであって本当においしい」とコメント。

さらに「ダイエットは単なる美容ではなく、健康のために続けることが大切。おいしくなければ続けられないけれど、この商品は“チョコクッパ”と呼ばれるほど濃厚で、芸能人の間でも評判になっている」と語った。

（画像＝「What’s in my bag」）キ・ウンセ

紹介された「チョコイズバック」は糖質0g台、たんぱく質21g配合で、血糖値への負担が少なくしっかり栄養が取れるのが特徴。クラウドファンディングサイト「Wadiz」ではプロテインシェイク部門歴代1位を記録し、約3億3000万ウォン（約3300万円）の支援と満点評価（5.0）を獲得。オリーブヤングで販売が開始すると、全体販売ランキング1位（7月17日午前8～11時調べ）となり、8月に行われたライブイベントでも約2億4000万ウォン（約2400万円）を売り上げた。

水さえあればすぐに飲める携帯性の高さに加え、抹茶味など4種類のプロテインクランチボールが25％含まれており、噛む楽しさと満腹感も得られる。キ・ウンセは「飲みながら噛むことで満腹感が長続きし、しばらく他の食べ物を欲しいと思わなくなる」と実感を語った。

なお、CRUNTINは9月1日からソウル・蚕室のロッテワールドモールでオフラインのポップアップストアを展開。試飲体験とともに新メニュー「コーンフレーキー」と「五穀ノーラ」の2種を初公開しており、イベントは21日まで続く。

◇キ・ウンセ プロフィール

1983年4月8日生まれ、本名ピョン・ユミ。2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優としてデビューして作品に出演したが、大きな注目を集めることができなかった。2012年9月に12歳年上の事業家と結婚後、自身のSNSを通じて生活やファッションの写真を上げながら、インフルエンサーとして有名に。その後、ドラマ『がんばれ！プンサン』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『今、別れの途中です』などに出演し、女優業を再開させた。2023年9月に離婚を知らせている。

