i-dle、“初の日本ツアー”タイトルが「2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]」に決定！ポスターも公開 | RBB TODAY

i-dleが初の日本ツアーに向け、期待感を高めている。

i-dleの日本ツアーのタイトルが「2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]」に決定し、ツアーポスターが併せて公開された。さらに各プレイガイドでのチケット受付も開始となった。

公演は、2025年10月4日・5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナを皮切りに、10月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBEの2都市で開催される。

（写真提供 = CUBE ENTERTAINMENT）

各プレイガイド先行（抽選）チケットは、楽天チケット、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットにて9月2日から申し込みが可能。楽天チケット2次先行に続き、多くの応募が予想される。

さらに、Trip.comを通じた海外向けチケット販売も継続中で、海外のファンも購入可能となっている。販売は9月10日23時59分まで実施される予定だ。

なおi-dleは、8月16日・17日に日本最大の音楽フェス「SUMMER SONIC 2025」に出演し、来場者に圧巻のパフォーマンスを披露した。

さらに10月3日にはJAPAN 1st EP『i-dle』をリリースし、日本ツアー開催を前に精力的に活動を展開する予定で、今後の活躍からますます目が離せない。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

