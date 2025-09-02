1990年生まれ・35歳でも違和感ゼロの制服姿　韓国“最強ベビーフェイス”女優の新作撮影目撃談 | RBB TODAY

女優パク・ボヨンの次回作撮影現場での目撃情報が広まり、注目を集めている。

9月2日、「パク・ボヨンドラマ撮影」という字幕付きの動画が拡散された。

動画には、制服姿のパク・ボヨンがスタッフの間で撮影を待つ様子が映っている。スタッフと談笑したり、現場を訪れたファンに向かって明るく微笑む姿も見られた。

特に、ぱっつん前髪に低めのポニーテール姿のパク・ボヨンは、実際の学生と見間違えるほど。これを見たファンからは「本当に35歳？」「最強ベビーフェイス」「韓国のトップ童顔女優」といった賛辞が寄せられた。

パク・ボヨンは前作のNetflixドラマ『メロムービー』でも学生役を演じている。“童顔の頂点”と呼ばれてきた彼女は、30代半ばでも違和感なく制服を着こなし、10代から30代までを幅広く表現した。

当時のインタビューで彼女は「制服が似合う秘訣は“修正（加工）”だと思う。もう無理だなと感じた。高校生と一緒に並ぶと私の方がよく見えてしまう。そろそろ卒業しなければと思った」と恥ずかしそうに語ったこともある。しかし今回も再び制服に挑戦し、“ベビーフェイス女優”としての評価をさらに固めたことで、新作にも期待が高まっている。

（写真＝オンラインコミュニティ）パク・ボヨン

現在パク・ボヨンが撮影しているのはDisney+ドラマ『ゴールドランド』。密輸組織から偶然金塊を受け取った女性キム・ヒジュ（演パク・ボヨン）が、金塊をめぐる人々の欲望と裏切りに巻き込まれ、命懸けの闘いに身を投じる姿を描く作品だ。

（写真提供＝OSEN）パク・ボヨン

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「隠して！」パク・ボヨン、スイムウェアから“美背中”が…

■【写真】パク・ボヨン、19歳上俳優との「熱愛説」に言及

■【写真】衝撃…パク・ボヨン、“大胆すぎる”アンダーウェア