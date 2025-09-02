音大卒の注目美女・山崎あみ、初の海撮影で“美白ボディ”披露！ | RBB TODAY

山崎あみ、1st写真集で水着・ランジェリー姿に挑戦「全て出し切っています」 | RBB TODAY
山崎あみが、初の写真集を6月26日にワニバックスより発売することが決定した。タイトルは未定。
ラジオDJ・山崎あみが初写真集！17センチの抜群スタイルにランジェリーも | RBB TODAY
平日月曜～木曜の朝に放送されている『MUSIClock with THE FIRST TIMES』（愛称：みゅじろく）にて、メインDJを務める山崎あみが、初の写真集を発売する。
2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号で、音大卒タレントの山崎あみが表紙を飾っている。
山崎は東京都出身の28歳。音大卒を卒業後、音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢。モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍中している。
今回、山崎は生まれて初めて海での撮影に挑んだ。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露している。表紙カットでは、純白の水着でプールに入って白い柔肌と豊満な美乳が太陽に照らされている。また青の水着をまとったカットでは、凛とした表情でカメラを見つめて大人っぽい表情を見せている。品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージングは必見だ。