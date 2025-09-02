音大卒の注目美女・山崎あみ、初の海撮影で“美白ボディ”披露！ | RBB TODAY

2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号で、音大卒タレントの山崎あみが表紙を飾っている。

『週刊FLASH』9月2日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

山崎は東京都出身の28歳。音大卒を卒業後、音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢。モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍中している。

山崎あみ(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎横山マサト

今回、山崎は生まれて初めて海での撮影に挑んだ。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露している。表紙カットでは、純白の水着でプールに入って白い柔肌と豊満な美乳が太陽に照らされている。また青の水着をまとったカットでは、凛とした表情でカメラを見つめて大人っぽい表情を見せている。品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージングは必見だ。