過激なパフォーマンスが“扇情的”と議論になったKISS OF LIFE、日本デビュー決定「アルバム、コンサートも計画」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）が日本デビューする。

9月2日、所属事務所S2エンターテインメントは「KISS OF LIFEが今年下半期中に日本で正式デビューすることを確定した。アルバムリリースに加え、公式ファンクラブの募集や日本でのコンサートなど、現地ファンと交流できる場を計画している」と伝えた。

KISS OF LIFEは、圧倒的な歌唱力とパフォーマンスで話題を集めている実力派ガールズグループで、デビューからわずか1年で韓国の音楽番組で1位を獲得。さらに韓国、北米、欧州、アジアを巡る初のワールドツアーを成功裏に終え、グローバルな人気を確立した。

今年4月に行われたワールドツアーの際、日本公演でも多くの観客を集め、完成度の高いステージで好評を博しただけに、正式デビュー後に披露する姿への期待も高まっている。

（写真提供＝S2エンターテインメント）KISS OF LIFE

KISS OF LIFEは前日、日本公式ホームページとSNSチャンネルを開設し、ウェルカムメッセージ映像とメンバーからの真心のこもったメッセージを独占公開。今後はオリジナルコンテンツをはじめ、メンバーとファンが交流できる場を設けていく予定だ。

リーダーのジュリーは、所属事務所を通じて「日本のKISSY（ファンの呼称）に会えると思うと本当にうれしくてワクワクする。良い姿と音楽でお会いできるように一生懸命準備しているので、たくさんの期待と応援をお願いしたい」と日本デビューの感想を伝えた。

なお、KISS OF LIFEは6月にリリースした『Lips Hips Kiss』のパフォーマンスが、一部から扇情的だとして議論になったことがある。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。

■【画像】KISS OF LIFEの過激なパフォーマンスが“扇情的”と議論に

■【写真】溢れるボリューム感…ナッティ、“神スタイル”披露

■【写真】これアイドルの衣装…？ジュリー、“ほぼ下着”の大胆露出