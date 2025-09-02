SEVENTEEN・スングァン、“韓国バレー女帝”の心強い右腕に!? キム・ヨンギョン新番組に注目 | RBB TODAY

SEVENTEEN・スングァンの出演も予告された元女子バレー韓国代表キム・ヨンギョンの新番組に注目が集まっている。

韓国地上波のMBCで9月より放送予定の新バラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』（原題）は、韓国バレー界のレジェンドであるキム・ヨンギョンが監督として自らチームを設立し、指導者としての第一歩を踏み出す様子が描かれる番組だ。

キム・ヨンギョンは「必勝ワンダードッグス」という名前のチームを立ち上げ、監督として選手を率いる。チームにはプロで戦力外となった選手、プロ入りを夢見る実業団の選手、引退後にコート再復帰を目指す選手など、さまざまな背景を持つ選手が集まるとされている。

放送に先立ち公開されたポスターには、選手時代に前人未踏のキャリアを積み上げたキム・ヨンギョンの顔がアップで写されている。「やりきるか、やられるか」というキャッチコピーとともに、“監督キム・ヨンギョン”としての新たな魅力を予感させている。

（写真＝MBC）

別のポスターでは、キム・ヨンギョン率いる「必勝ワンダードッグス」のメンバーの後ろ姿が初公開。「アンダーからワンダーへ」というキャッチコピーが示すように、選手たちの背中からは一人ひとりの並々ならぬ覚悟が感じられる。

（写真＝MBC）

また、SEVENTEENのスングァンがチームマネージャーとして『新人監督キム・ヨンギョン』に合流するニュースも伝えられ、ファンの関心を集めている。

そもそも、スングァンは自他ともに認める正真正銘の“バレーボールファン”だ。今年4月には日本でSVリーグを現地観戦し、5月に行われたキム・ヨンギョンの引退試合ではゲスト解説を務めた。自身のSNSでキム・ヨンギョンとのツーショットも投稿した際には、憧れの人を前に喜びを隠せていない“ファンの顔”を見せ「成功したオタク」などの反応が寄せられていた。

（写真提供＝OSEN）スングァン

現役時代、誰よりも強い勝負欲とリーダーシップで世界を席巻したキム・ヨンギョンが、「必勝ワンダードッグス」の選手たち、そして頼もしいチームマネージャーのスングァンとともにどんな物語を作り上げていくのか。新たな挑戦に臨む彼女の歩みに大きな期待が寄せられている。

◇キム・ヨンギョン プロフィール

1988年2月26日生まれ。韓国・京畿道出身。身長192cm。興国生命ピンクスパイダーズ所属。小学4年生からバレーを始め、2005年に新人ドラフト1位で韓国Vリーグの興国生命ピンクスパイダーズに加入。その後、日本のJTマーヴェラスをはじめトルコや中国など海外を転々とし、2020-2021シーズンに興国生命に11年ぶり復帰。その後、中国でのプレーを経て2022年6月に興国生命に再復帰した。韓国代表では2012年ロンドン五輪ベスト4、2021年東京五輪ベスト4に貢献。キャプテン兼エースとして長年チームをけん引し、2021年8月12日に代表引退を発表。2025年2月13日、2024-2025シーズン限りの現役引退を宣言した。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

