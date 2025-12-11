まさに“今年最高の新人”！CORTIS、Apple Music・Spotifyの年末チャートに堂々ランクイン | RBB TODAY

“今年最高の新人”と呼ばれるボーイズグループCORTIS（コルティス）が、海外の有力な年末チャートに続々とランクインした。

CORTISのデビューアルバムのイントロ曲『GO!』は、最近Apple Musicが発表した「Best Songs of 2025」に選出された。同チャートは、今年世界でリリースされた楽曲の中から最も優れた100曲を厳選したプレイリストだ。

今回プレイリストにはサブリナ・カーペンターやレディー・ガガなど世界的アーティストが名を連ねており、K-POPボーイズグループとして選ばれたのはCORTISのみだった。

またApple Musicは、今年を代表するグローバルヒット曲の動向を紹介する中で、『GO!』を「人生の喜びと成果を歌う曲」の代表例として取り上げ、高い注目を示した。

『GO!』は、世界的ストリーミングサービスSpotifyが選ぶ「2025 Best K-Pop」でも10位にランクイン。Spotify公式プレイリスト「K-Pop ON!」とエディターの選定によるもので、今年デビューした新人の中で同チャート入りしたのはCORTISだけだ。

海外メディアからの評価も高い。イギリスの音楽誌『NME』は『GO!』を「2025年ベストK-POP 25選」の25位に選び、「CORTISはこの曲で揺るぎない自信を放ちながら、世界を揺さぶる準備ができていることを示した」と評価した。

一方、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、韓国のCircleチャート最新週刊アルバムチャート（集計期間：11月23～29日）で累積販売枚数119万枚を突破。Spotifyでも累計再生回数が2億回（11月27日付）を超えるなど、人気の高さを証明している。

こうした成果を受け、CORTISは「2025 MAMA AWARDS」で「Best New Artist」を受賞。さらに「2025 AAA」では「AAA Rookie of the Year」と「AAA Best Performance」を受賞し、2冠を達成した。

