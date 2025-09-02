IVE・ウォニョン、結婚観と理想のタイプを語る「人生最後の目標は夫との豪華な暮らし」 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが結婚観と理想のタイプを明らかにした。

去る9月1日、ボーカルデュオDAVICHIのカン・ミンギョンは自身のYouTubeチャンネルに「私ではなくウォニョンのVLOG」（原題）というタイトルの動画を公開した。カン・ミンギョンとウォニョンが食事をしながら心を開いて話をする内容だ。

ウォニョンは、結婚に関する話が出てくると「私の人生最後の目標はとても豪華に夫と仲良く暮らすことだ」と明らかにした。

続けて、「良妻賢母のようなことも上手だと思う」と話しながらも、ウォニョンは「まだ（結婚は）あり得ないし“冗談半分”のような感じだ」と付け加えた。

理想のタイプも明らかにした。彼女は、「最も大事なのは、ひとまずどんな面からでも私がリスペクトできなければならない。それができなければ（恋愛）感情は生まれないと思う」と伝えた。

（写真＝カン・ミンギョンYouTubeチャンネル）ウォニョン

外見についてカン・ミンギョンが尋ねると、ウォニョンは「体格がしっかりしているのが好き。身体を見れば『あ、この人は自己管理をしていてルーティンがある人なんだな』というのが見える気がする」と語った。

カン・ミンギョンも「どのように暮らしているのかは身体に現れる」と同意し、ウォニョンは「自分が自己管理するのが好きなので、そのような人が好きだ」と話した。

ほかの人からの否定的または悪意を持った視線に対する本音も打ち明けた。彼女は、「他人を愛することも自分を愛する人々が上手なのだと思う」と伝えたうえで、間違っている他人の視線を「気にしない」と明らかにした。

彼女は、「メンタルが強い」と自負し、「私が本当に悪いわけではないから気にする理由がないと思う。間違っていることやフィードバックを受けなければならないことについては、むしろ正確にしてもらいたい気持ちがあり、むしろ感謝している」として、「そういうものでない限りは、私の本質を傷づけることはできないと考える」と強調した。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、最近4thミニアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』カムバックした。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

