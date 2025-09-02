90年代に日本デビューした元祖韓国アイドル、45歳とは思えない“全盛期ビジュ“公開！世界が衝撃【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国元祖ガールズグループ「S.E.S.」出身のパダが、全盛期を思わせるビジュアルを披露して話題だ。

8月30日、パダは自身のインスタグラムに「LOVE WAVE～これは歌じゃなくてvibe（雰囲気）よ」というコメントとともに複数の写真を投稿。さらに「乗り込んだら自動的に爽快さ＋ときめき直行!!! これから一緒にサマーウェーブに乗る準備はできた？」と綴り、新曲『LOVE WAVE』をPRした。

公開された写真のパダは、明るくブリーチした金髪に大胆なサマーファッションで完璧なビジュアルを見せつけた。

チェック柄のミニスカートに黄色のホルターネックトップを合わせ、はつらつとした魅力を放ったかと思えば、白いレースワンピースにカウボーイハットを合わせて清純さと幻想的な雰囲気を演出。さらに、ブルーのブラトップにデニムのホットパンツを合わせ、引き締まった腹筋を披露するなど、40代とは信じがたい見事なスタイルを見せた。

（写真＝パダInstagram）

1980年2月生まれのパダは、韓国初のガールズグループS.E.S.のメンバーとして1997年にデビュー。1998年には日本デビューも果たしている。私生活では2017年に10歳年下の一般男性と結婚し、2020年に娘を出産。その後も変わらぬ童顔美貌と健康的な魅力で愛され続けている。8月5日には新曲『LOVE WAVE』をリリースし、精力的に活動を展開している。

