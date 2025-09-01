兵役中のASTRO・チャウヌ、入隊前に魅せた圧巻オーラ…ジュエリーより輝くビジュアルに視線釘付け！ | RBB TODAY

ASTROのメンバーで俳優としても活躍するチャウヌの、入隊前に撮影された写真が公開された。

ジュエリーブランド「ショーメ（CHAUMET）」の撮影で、チャウヌは圧倒的なビジュアルを披露した。

黒のタートルネックに身を包んだ姿からは洗練された気品が漂い、凛とした目元には強い意志がにじむ。彫刻のように精巧な横顔が際立ち、指先に煌めくリングや、首元に重ねられた繊細なペンダントは、整った顔立ちと完璧な骨格をさらに引き立てている。

シャツを着たカットでは、鋭さと柔らかさをあわせ持つ眼差しで視線を奪い、端正な輪郭と滑らかな肌から放たれる透明感が“完璧なビジュアル”を証明している。

（写真提供＝「ショーメ」）

チャウヌが着用したのは、240年以上の歴史を誇るパリのジュエリーブランド「ショーメ」の2025年「BEE DE CHAUMET（ビ ド ショーメ）」コレクションの新作ペンダント。フランス王室の象徴である蜂（Bee）が作り出す美を表現したハニカムをモチーフにし、六角形のデザインとダイヤモンドが有機的につながることで、途切れることなく続く円を形象化し、無限の美を宿している。

なお、チャウヌは7月28日に陸軍訓練所へ入所後、現在は陸軍軍楽隊で服務中であり、2027年1月27日に除隊予定だ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

