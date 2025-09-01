BTSやTXTの“事務所大先輩”が14年ぶりに新アルバムリリースへ！「BIGHIT MUSIC第1号アーティスト」イ・ヒョン | RBB TODAY

BTSやTOMORROW X TOGETHER、CORTISと同じBIGHIT MUSICに所属する歌手イ・ヒョンが新作をリリースする。

イ・ヒョンは来る9月16日15時、3rdミニアルバム『A（E）ND』をリリースする。

同作は2021年7月のシングル『Moon in the Ocean』以来4年ぶりの新曲で、アルバムとしてのリリースは2011年2月の2ndミニアルバム『You Are the Best of My Life』以来、実に約14年7月ぶりとなる。

久しぶりに自身の名義でリリースするアルバムで、イ・ヒョンはストレートかつ深みのある感情を伝える。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

アルバム名『A（E）ND』は、スペルや発音が似ていながら相反する意味を持つ「AND」「END」の2単語を組み合わせた表現で、関係の両面性と複合性を象徴的に示している。

今回の新アルバムには計6曲が収録され、愛や別れなど誰もが経験する普遍的な感情を繊細に描く。誰もが慣れ親しんだ感情を淡泊に解きほぐした今回のアルバムは、聴く者の共感を強く刺激する。

イ・ヒョンは持ち前の切なさが感じられるバラードはもちろん、トレンディなポップやR＆Bなど多情なジャンルへの挑戦を通じて、音楽的スペクトラムの拡張を図る。

『A（E）ND』はイ・ヒョンが長年積み上げてきた表現力と挑戦をバランスよく調和した作品となっている。

（写真＝MBC）イ・ヒョン

イ・ヒョンは1983年11月8日生まれの41歳。2005年よりBig Hit Entertainment（現BIGHIT MUSIC）で練習生生活を始め、2007年に専属契約締結、男女ボーカルトリオ「8eight」でデビュー。2010年からは2AM・チャンミンとのコラボレーションデュオ「Homme」も結成し、活発な活動を繰り広げた。

事務所ではBTS、TOMORROW X TOGETHER、CORTISらの大先輩にあたり、「BIGHIT MUSICの第1号アーティスト」と呼ばれている。

現在は、韓国で毎週月～木曜0時から放送中のMBC FM4Uのラジオ番組『親友のイ・ヒョンです』（原題）でラジオパーソナリティを務めている。

