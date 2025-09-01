“元恋人”と認定　BTS・JIMINの熱愛説、所属事務所がついに認めた過去の交際 | RBB TODAY

BTS（防弾少年団）のJIMINをめぐる熱愛説に、所属事務所がついに反応した。

8月31日、所属事務所BIGHIT MUSICは報道資料を通じて「当社はJIMINの私生活に関して言及される相手を尊重するため、これまで立場を明らかにしなかった」と説明。その上で「しかし、事実と異なる憶測するような報道や噂が続いたため、やむを得ず最小限の事実関係を明らかにすることとなった」とした。

続いて、「アーティスト（JIMIN）は過去に、相手（ソン・ダウン）に好意を持って関係を続けたことはあるが、それは数年前のことであり、現在は交際関係にない」と説明している。

さらに「私生活に関する無分別な推測は控えていただきたい。ともに名前が挙がっている相手に被害を及ぼす行為も自制してほしい」と呼びかけた。

すなわち、元カレ・元カノ関係にあったことは確認しつつも、両者のプライバシーを守り、必要以上の拡散を防ぐために沈黙を貫いていた。しかし、その対応が裏目に出たのか、推測や憶測、さらには誹謗中傷が飛び交ったことで、これ以上の拡散を防ぐために今回コメントを発表した格好だ。

事務所の発表に先立ち、ソン・ダウンがJIMINと思われる男性との動画を自身のSNSに投稿。これまで度々熱愛が囁かれてきた2人の噂が、再燃するきっかけとなった。

昨年もソン・ダウンはBTSのTシャツや「JIMIN・ダウン」と名前が刻まれたイヤホンケースの写真をSNSに投稿。その際、「第三者に関することは、私ではなく他の方に聞いてほしい」と多くを語らなかったが、憶測は止まらなかった。さらに、彼女は殺到する悪質コメントを公開し、「人に故意に傷を与えたなら罰を受けるべき」と記し、弁護士が対応中であることを示すなど法的措置を示唆したこともある。

沈黙を破り“過去の交際”を認める形となったBIGHIT MUSIC。ファンの間では、この対応が新たな波紋を呼ぶのは避けられそうにない。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。兵役のため2023年12月に入隊。除隊日は2025年6月11日を予定している。

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してからだ。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。

