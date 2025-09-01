ミスマガグランプリ・葉月くれあ、ランジェリー初解禁の1st写真集は「何十年も見続けて！」 | RBB TODAY

「ミスマガジン2024」グランプリの葉月くれあが31日、1st写真集『clarus』（講談社）発売記念会見を都内で開催した。

オーストラリアで撮影を敢行し、大自然の中で見せる葉月の少女のような無邪気な笑顔や、一緒に海外旅行を楽しんでいるかのような彼女感あふれるカットのほか、ランジェリー姿も初解禁となる同写真集。

葉月は透け感のある黒色のドレス姿で登場すると、写真集発売について「今まで応援してくれた皆さまや家族に、感謝の気持ちや成長を形にすることができて嬉しいです。1st写真集は大切な記念なので、皆さんに何十年も見続けてほしいです」と笑顔を弾けさせた。

写真集の魅力については「ページをめくるたびにコロコロ変わる表情がポイントです。私は感情が大きく表情に出るので、おいしい物を食べている幸せそうな顔や、スタッフの皆さんと大爆笑している顔、景色を眺めている真顔やクールな大人っぽい表情など、自分の中の表情を全部撮っていただきました」とアピール。オーストラリアでの撮影は雨が多かったそうで「大変なこともあったけれど、スタッフさんのお陰で楽しく撮影ができました」と声を弾ませた。

また、“お気に入りのカット”に白いワンピースのみを身に着け、ピンク色の花を持ったカットを選ぶと「衣装合わせのときに私が一目惚れして、絶対にこれが着たい！とお願いしたワンピースです。他のページの撮影で行ったフルーツ市場で見つけたお花がとても可愛くて、それを持たせていただきました」とにっこり。「グラビアの撮影はすっぴん寄りであまりメイクをしないのですが、このカットはいつもより濃くにメイクをしてもらって、気分が上がる撮影で楽しかったです」と撮影時を回顧した。

「周囲の反響は?」と振られると「実家の大阪にいるお母さんに一番見てほしかった」と思いを打ち明け、「私は今年22歳なのですが、家族は0歳から見てくれているので、今までは『可愛い、可愛い』と言ってくれていたのが『本当に綺麗なったね』と言ってもらえて嬉しかったです」とエピソードを披露。

写真集のタイトルについては、「私の『くれあ』という名前の由来は『光』という意味があるのですが、『clarus』もラテン語で光や明るいという意味があるので、写真集を見てくださる皆さんの毎日が明るく輝きますようにという思いでつけました」と紹介した。

また、グラビア撮影のボディ作りのために、ピラティスやヨガに欠かさず通っていることも明かし、「撮影前はピラティスは二日に一回行ったり、三日連続で行ったり。温活を心掛けているのでホットヨガで体を温めてデトックスして、常温の白湯とか温野菜とか、温かい物ばかり食べて過ごしました」と努力を明かした。

「次回作を出すとしたら?」との問いには「私は日本が大好きなので、地元の大阪に行ったり、冬は北海道に行ったり、日本のいろんな場所で四季を撮影したいです。春夏秋冬、1年間かけて2nd写真集を作りたいなという夢があります」と目を輝かせた。