EXO・チャンヨル、無料イベント開催！ギター演奏やQ&Aコーナーでファンと熱い交流 | RBB TODAY

EXOのチャンヨルが、無料イベントでファンと交流し、大きな話題を呼んでいる。

8月27日・28日、チャンヨルはソウル・麻浦（マポ）区の「MUSINSA GARAGE」で開催された2ndミニアルバムリリース記念オフラインイベント『CHANYEOL [Upside Down] THE STAGE』を成功裏に終えた。

イベントでチャンヨルは、バンドセッションと共に豊かなステージを繰り広げた。タイトル曲『Upside Down』をはじめ、『Back＆Forth』『Ocean Drive』『High&Dry』『123 Dance』など、新アルバム収録曲のうち5曲のステージを初披露し、大きな歓声を浴びた。

また、これまで応援してくれたファンへの感謝を込めて企画されたイベントとあって、チャンヨルはライブパフォーマンスに加え、即興のQ&Aコーナーや日常トークでファンと親しく交流した。さらにアルバム収録曲だけでなく、自らギターを演奏しながら『Creep』や『Butter-Fly』といったサプライズステージも披露し、ファンの心を掴んだ。

スタンディング形式で観覧した観客は、大きな声で一緒に歌い、チャンヨルのトークにも熱いリアクションを送った。これを受けてチャンヨルは「お互いの熱気とエネルギーをダイレクトに感じられる場所でライブを届けられて幸せでした。これからも一緒に歌って楽しめる場をたくさん作りたいです」と感想を語った。

なお、チャンヨルは8月31日にソウル・YES24ライブホールでソロデビュー1周年記念公演「CHANYEOL [Upside Down : Sound Stage]」を開催する。

