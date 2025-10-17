”親友”久保建英ら抑え韓国人選手3人目の受賞！イ・ガンイン、自身初のアジア年間最優秀国際選手に輝く | RBB TODAY

パリ・サンジェルマンの韓国代表MFイ・ガンイン（24）が、アジアサッカー連盟（AFC）が表彰するアジア年間最優秀国際選手賞に輝いた。

イ・ガンインは10月16日（日本時間）、サウジアラビア・リヤドで行われた「AFCアワード2025」で年間最優秀国際選手賞を受賞した。2012年より新設された同賞は、AFC加盟国の選手のなかで、アジア以外の地域で最も優れた活躍を見せた選手に贈られる賞だ。

同賞では過去にFWソン・フンミン（32、ロサンゼルスFC）が4回（2015年、2017年、2019年、2023年）受賞しており、DFキム・ミンジェ（28、バイエルン・ミュンヘン）も2022年に受賞したことがある。イ・ガンインは自身初受賞、韓国人選手としては3人目の受賞となった。

イ・ガンインは2024-2025シーズン、所属するパリ・サンジェルマンでUEFAチャンピオンズリーグ、リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランスの3冠達成およびクラブワールドカップ準優勝に貢献した。公式戦通算記録は、リーグ・アンの30試合6ゴールを含む通算49試合7ゴールだ。

イ・ガンイン

今回の年間最優秀国際選手賞では、イ・ガンインと“親友関係”で知られる日本代表MF久保建英（24、レアル・ソシエダ）、またイラン代表FWメフディ・タレミ（33、オリンピアコス）もノミネートしていた。

なお別部門では、男子年間最優秀監督賞において、世代別の女子代表を率いて国際大会で好成績を収めた北朝鮮から2人の監督がノミネートし、うち1人が受賞。U-20北朝鮮女子代表のリ・ソンホ監督が、U-17北朝鮮女子代表のソン・スングォン監督、U-20オーストラリア代表のトレヴァー・モーガン監督を抑えて受賞した。

北朝鮮は昨年行われたU-17女子W杯、U-20女子W杯のいずれも優勝を果たしている。

また、年間最優秀国際選手賞は日本女子代表FW浜野まいか（21、チェルシーFCウィメン）も受賞。アジアでプレーする選手を対象とした年間最優秀選手賞には、サウジアラビア代表FWサレム・アルドサリ（34、アル・ヒラル）、日本女子代表DF高橋はな（25、三菱重工浦和レッズレディース）が選出された。

◇イ・ガンイン プロフィール

2001年2月19日生まれ。韓国・仁川広域市出身。身長174cm。大韓民国のサッカー選手で、サッカー大韓民国代表。幼少期に出演したKBSサッカーバラエティ番組『飛べ、シュットリ』で類まれなる才能を発揮し、“神童”として一躍注目を集めた。2011年にスペインに渡りバレンシア下部組織に入団し、2018年10月にトップチームで公式戦デビュー。2021年夏にフリーでマジョルカに加入、2023年夏にフランスのパリ・サンジェルマンに完全移籍。マジョルカ時代の同僚である日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ）とは同じ2001年生まれで、普段から仲が良いことで知られている。

