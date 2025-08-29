“同性パートナー”との結婚発表の元軍人韓国女性、悪質コメントに皮肉交えて警告　法的措置の構え | RBB TODAY

元軍人のクァク・ソニが、11月に同性パートナーと結婚すると発表したなか、ネット上の悪質コメントに対して法的措置を取る意向を示した。

クァク・ソニは8月27日、ポータルサイトで「ニューヨーク 物価」と検索した画面のキャプチャを公開し、「マラソンと結婚のために行くけれど、一生懸命お金を稼ぐソニにとっては大きな覚悟で臨むことなんです」と投稿。

続けて「ニューヨークの物価が高いそうなので、度を超えたコメントを一生懸命書いてくれれば、遠慮なく合意金を受け取って、甘くニューヨークに行ってきます」と皮肉を込めて警告した。

（写真＝クァク・ソニInstagram）

さらに「ちょっと待って…助けてくれると言っていた弁護士さんが何人いたっけ」とし、「ネット上の悪質コメント対応を専門にする弁護士をご存知でしたら推薦・連絡大歓迎。“シッ、弁護士探し中”」と書かれた写真も添付した。

また「悪質コメントを投稿する人たちに情状酌量？ありません。もっと書いてください。後で通報されて捕まって、私の顔を前にしても同じことが言えるか見てみます。泣きながら言い訳をしても情状酌量はしません」と強い姿勢を示した。

前日にはユーチューブ番組で、同性パートナーと結婚する計画を明らかにしていたクァク・ソニ。11月にニューヨークマラソン出場のため渡米した際、現地で「婚姻の宣誓」を行い、11月末には韓国・済州島でウェディングフォトを撮影する予定だと語っていた。

1997年生まれで28歳のクァク・ソニは、昨年、チャンネルAのバラエティ番組『鋼鉄部隊W』に陸軍チームのリーダーとして出演し注目を集めた。自身を「第53歩兵師団予備役中尉出身で、現在はモデル兼マラソンランナーとして活動する体育人」と紹介していた。恋人はソウルの飲食企業に勤める1歳上の会社員だという。

（記事提供＝OSEN）

