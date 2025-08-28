Snow Man、韓国音楽番組で新曲『カリスマックス』披露へ！他出演者にIVE、Stray Kids、Kep1erなど | RBB TODAY

人気アイドルグループSnow Manが出演する韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』が、いよいよ本日放送される。

韓国では本日（8月28日）、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』第903回が放送される。

同日の放送には、Snow ManのほかIVE、Stray Kids、Kep1er、TEEN TOP、CMDM、idntt、AMPERS & ONE、AtHeart、AB6IX、8TURN、In A Minute、CORTIS、ダヘ、ソンミ、Red Velvet・ジョイ、チョン・ソミ、ジュニエルの18組が出演する。

Mカで『カリスマックス』披露！

Snow Manはスペシャルステージとして、8月25日にリリースした新曲『カリスマックス』を韓国の音楽番組で初めて披露する。

『カリスマックス』は、1990年代～2000年代に日本で一世を風靡した「パラパラ」に“今どき”なダンスサウンドやラップテイストを取り入れ、Snow Manならではにアップデートした楽曲だ。高速BPMから畳みかけるようなラップやキャッチーなメロディ、エネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間で可能な限りの要素を詰め込んだ構成となっている。

同曲のミュージックビデオは公開から2日で再生回数1000万回を突破。現在まで1686万回再生を記録するなど多くの関心が寄せられているだけに、『M COUNTDOWN』で見せるパフォーマンスに注目が集まる。

左上から時計回りにIVE、TEEN TOP、Snow Man、ソンミ、Stray Kids、AB6IX

また、IVEは4thミニアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』、AB6IXは10th EP『UP SIDE DOWN』のタイトル曲『STUPID』のステージをそれぞれ初披露。Stray Kidsは4thアルバム『KARMA』のタイトル曲『CEREMONY』を通じてエネルギッシュかつ強烈なパフォーマンスを届ける。BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新人ボーイズグループCORTISのステージも見逃せない。

そのほか、元Wonder Girlsのソンミは新曲『BLUE！』を披露。デビュー15周年のTEEN TOPは新アルバム『Just 15, Just TEENTOP』のタイトル曲『Cherry Pie』でカムバックし、洗練されたサウンドと中毒性の強いパフォーマンスでレジェンドグループの帰還を知らせる。

なお、『M COUNTDOWN』第903回は本日（8月28日）18時より生放送される。

