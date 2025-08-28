RIIZE、バラエティ番組『Idol Festa Attack』出演決定！地域密着企画に期待高まる | RBB TODAY

RIIZEが、バラエティ番組『Idol Festa Attack』（Mnet）に出演する。

Mnetのバラエティ番組『Idol Festa Attack』は、世界で活躍するトップK-POPアイドルたちが韓国各地を訪れ、地域の住民に特産物とライブ公演を“ワンプラスワン（1+1）”で届けるというユニークな企画だ。

これまでTOMORROW X TOGETHERやNCT DREAM、ZEROBASEONEが出演し、大きな反響を呼んでおり、今回発表されたラインナップには、デビュー2周年を迎えるグローバル人気グループ・RIIZEが名を連ね、さらなる期待を高めている。現在、初のワールドツアー「RIIZING LOUD」を成功裏に進行中の彼らが、普段なかなか会えない地域住民やファンのもとを訪れ、特別な一日を届ける予定だ。

RIIZEがどの地域を訪れ、どんな特産物を販売するのかも注目ポイントだ。メンバーたちは一日限定で訪問地域の“特産物アンバサダー”に変身し、特産品販売や公演のPRに挑戦する。地元住民はもちろん、全国から集まる「BRIIZE」（ファンダム名）と交流し、ステージとは異なる新たな魅力を披露することが期待される。

また、特産物販売で得た収益は地域発展のために寄付される。『Idol Festa Attack』は、単なるステージを超え、ファンと市民すべてが主役となる真の地域フェスタとしての存在感を強めている。

なお、『Idol Festa Attack』はABEMA（アベマ）を通して視聴可能だ。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

