福山雅治の楽曲をカバーも“下半身スキャンダル”で消えた女性歌手G.NA、約1年ぶりに近況　心境に変化？ | RBB TODAY

韓国で活動した歌手のG.NA（ジーナ）が、約1年ぶりにSNSを再開した。

G.NAは8月28日、「Hello, it’s been awhile（こんにちは、しばらくぶりですね）」という短い英語のコメントと共に近況写真を1枚アップした。

公開された写真には、ジナがカメラを見ながら自撮りを撮影している姿が収められている。「お久しぶりです」と安否を尋ねる挨拶とともに、顔を公開した近況が伝えられ、注目を集めた。

特に2024年9月、「Goodbye, world」というメッセージと激しくブレた自身の写真を残していた彼女が、11カ月ぶりにSNSに新しいイメージを投稿したことで、心境の変化があったのか関心が高まっている。

G.NAは2010年、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でデビューし、『I'll Get Lost, You Go Your Way』『Black & White』『Top Girl』などの楽曲を発表した。

ボーイズグループ2PMの『10 out of 10 (10 / 10)』のミュージックビデオでは、セクシーなビジュアルで音楽ファンを魅了した。

しかし2016年、性売買斡旋等行為の処罰に関する法律違反の疑いで罰金刑を受け、ファンに衝撃を与えた。その後、G.NAは韓国国内での活動を中断し、カナダへ渡った。

翌2017年には「私たちはすぐにまた会えるでしょう。私は新しいスタートを準備しています」とファンに知らせ、カナダのリンデマン湖でデビュー10周年を自ら祝った。

しかし性売買容疑による罰金刑により、事実上、韓国芸能界での活動は途絶えたままとなっている。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動が中断された。

