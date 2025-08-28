ぬくぬく系メンズグループ「ONSENSE」デビュー決定！8月29日に1stシングルリリース | RBB TODAY

28日、株式会社TWIN PLANETは、アソビシステムとの共同プロデュースによる新メンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」のデビューを発表した。8月29日にデビューシングル『YUAKE』を配信リリースし、同日20時にミュージックビデオを公開する。

ジェケット写真・ONSENSE

ONSENSEは、「MEN'S YOAKE AUDITON 2024」で選ばれた4名と、モデル・俳優として活動する2名の計6名で構成。「温泉（ONSEN）」と「センス（SENSE）」を組み合わせた造語で、「がんばりすぎない、ぬくぬく系バスタイムポップス」をコンセプトに掲げる。

アカリ

イデ アツキ

ウサ タクマ

デビューシングル『YUAKE』は、水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサーとして知られるケンモチヒデフミ氏が作詞、湘南乃風や緑黄色社会などの楽曲制作で注目を集めるsoundbreakerが作曲を手がけた。新たな始まりや仲間との出会いを温もりある視点で描き、「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」というメッセージが込められている。

エノモト タクヤ

タマムラ ユウ

ヨシアキ

また9月6日に開催される『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』のステージで初パフォーマンスを披露することも決定している。

【ONSENSE・コメント全文】

はじめまして、ONSENSEです! まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる～く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で。