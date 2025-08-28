“尊厳死”は殺人なのか　タブーに踏み込んだ“19禁”韓国ドラマ、イ・ボヨンが投げかけたメッセージ | RBB TODAY

尊厳死は殺人なのか。女優イ・ボヨンが単なる演技を超え、社会的な議論を広く提示している。

現在韓国で放送中のドラマ『メリー・キルズ・ピープル』（原題）で、尊厳死を手助けする救急医師ウ・ソジョンを演じているイ・ボヨン。同作は、尊厳死という衝撃的なテーマを正面から扱った初の地上波ドラマだ。重い題材を扱うことから19歳以上視聴可の判定を受けたが、イ・ボヨンは毎話、視聴者に「尊厳死とは何か」という深い問いを投げかけている。

彼女は劇中、尊厳死を実行する立場にあるが、患者の苦痛を和らげたい一心で葛藤を重ねる。その選択の過程を追うと、生と死に対する根源的な人間の悩みに直面することになる。特に、無実の人々を守るために自ら人質になる場面など、イ・ボヨンは緻密な演技力で、温かさと強さを併せ持つウ・ソジョン像を描き出している。

イ・ボヨンが医師役を演じるのは今回が初めて。今作で現代社会が長らく目を背けてきたテーマを公共の場に引き上げ、大きな反響を呼んでいる。制作発表会でも「私たちの社会も、このような話を語り始めるべき時が来たと思いました」と語り、また一つ勇気ある選択をした。

（写真＝MBC）『メリー・キルズ・ピープル』のイ・ボヨン

これまで弁護士、広告クリエイター、研究員など、専門職のキャラクターを数多く演じてきたイ・ボヨンは、“専門職のスペシャリスト女優”“ジャンル物クイーン”と称されてきた。また、児童虐待問題を描いた『マザー～無償の愛～』、広告会社で女性初の役員となる主人公を演じた『大行社』（原題）など、社会的議論を呼ぶ作品に多数出演し、意義あるキャリアを築いてきた。

このように韓国ドラマ界で確固たる存在感を示してきたイ・ボヨンは、『メリー・キルズ・ピープル』を通じて人間の尊厳という根源的テーマを語り、単なる演技を超えた深い余韻を届けている。誰も容易には扱わなかった題材に正面から挑み、俳優としての信頼をあらためて確立したと評価されている。

