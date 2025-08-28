少女時代・ユナ、日本ファンに会う！主演ドラマ『暴君のシェフ』ファンミーティング開催決定 | RBB TODAY

少女時代のユナが、ドラマ『暴君のシェフ』のファンに会うため海外ツアーを開催する。

8月28日、SMエンターテインメントはユナ主演の『暴君のシェフ』ファンミーティング「Bon appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING」の開催を確定し、9月28日に横浜、10月12日にマカオ、10月18日にホーチミン、11月23日に台北で実施すると明らかにした。

『暴君のシェフ』を制作したスタジオドラゴンと共同で開催される今回のドラマファンミーティングでは、撮影現場のビハインドトークはもちろん、ドラマに関連したミッションやゲームを通じてグローバルファンと愉快かつ率直な交流を交わし、ドラマの余韻を満喫する時間となる見込みだ。

ユナは、8月23日に初放送された『暴君のシェフ』で、過去にタイムスリップしてしまうフレンチシェフ、ヨン・ジヨン役を演じ、その熱演が高い評価を得ている。放送わずか2回で瞬間最高視聴率8.7％を記録し、今年放送されたtvN土日ドラマの初回最高視聴率を更新するなど、ヒットの兆しを見せている。

特にユナは、話題性調査機関グッドデータコーポレーションのFUNdexが発表した8月第3週TV総合出演者話題性部門で1位を獲得し、爆発的な人気を証明した。ドラマ『暴君のシェフ』もまた、TV-OTTドラマ話題性部門で1位に輝いた。

さらに『暴君のシェフ』はグローバルOTTプラットフォームNetflixを通じて配信されており、放送前から韓国内外で大きな注目を集めた。グローバルOTTランキング集計サイト「FlixPatrol」の基準では、海外42地域でNetflixシリーズTOP10の1位、93地域でTOP10入りを果たすという驚異的な成果を記録している。

これを受けて、今回のドラマファンミーティングも、現在確定している都市以外での追加開催が検討されている。

ユナの活躍で注目を集める『暴君のシェフ』は、最高の瞬間に過去へとタイムスリップしたシェフが、最悪の暴君であり絶対味覚の持ち主である王と出会いながら繰り広げられるサバイバル・ファンタジー・ロマンスコメディで、毎週土・日曜21時10分に韓国tvNで放送され、日本ではNetflixで配信されている。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業もドラマ『ビッグマウス』『キング・ザ・ランド』をはじめ活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する大ヒットとなった。

