佐藤健が手掛けたMV出演で話題のi-dle・ミヨン、自作曲『Sky Walking』本日（28日）リリース | RBB TODAY

i-dle・ミヨンの自作曲『Sky Walking』がリリースされる。

所属事務所CUBEエンターテインメントは8月27日、i-dleの公式SNSを通じて、ミヨンのデジタルシングル『Sky Walking』のカミングスーンティザーをサプライズ公開し、28日午後6時に正式リリースされることを告知した。

公開されたティザーは、「Sky Walking」と書かれたプレゼントボックスがホテルの荷物カートに乗せられたビジュアルが目を引く。リリースに先立って公開されたスペシャルクリップでは、ミヨンがホテルスタッフやバレリーナなどに変身し、多彩な魅力を披露した。『Sky Walking』のリリースは、スペシャルクリップに続くファンへの特別なプレゼントになると期待されている。

『Sky Walking』は、ミヨンが自ら作詞・作曲を手掛け、叙情的な歌詞と爽やかな音色が調和した楽曲だ。彼女は同曲を通じてシンガーソングライターとしての第一歩を踏み出し、5月にリリースされたi-dleの8thミニアルバム『We are』の収録曲『Unstoppable』の作詞・作曲にも参加しながら、音楽的力量を高めている。

（写真提供＝OSEN）ミヨン

『Sky Walking』は、昨年8月に開催されたi-dleの3度目のワールドツアー「2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]」ソウル公演で初披露され、10月の「KCON GERMANY 2024」でテレビ初パフォーマンスが行われた。その後、12月にはスペシャルクリップが公開され話題を集めた。

なお、ミヨンが所属するi-dleは、8月23日にマカオのギャラクシー・アリーナで開催された「2025 TMELiveインターナショナル・ミュージック・アワード」で「今年最高の海外アーティスト賞」を受賞する栄誉に輝いた。さらに、10月3日には日本EP『i-dle』をリリースし、グローバル活動をさらに加速させる予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

