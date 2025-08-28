日本人気爆発！BOYNEXTDOOR、日本2ndシングル『BOYLIFE』が主要ランキングで1位を席巻 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、日本シングルで主要週間ランキング1位を席巻した。

8月28日、オリコンが発表したところによると、BOYNEXTDOORの2nd日本シングル『BOYLIFE』は「週間合算シングルランキング」（集計期間：8月18日～24日）で35万6590ポイントを獲得し、1位を記録した。同期間に集計された「週間シングルランキング」でも首位に立ち、週間ランキング2冠を達成した。

「週間合算シングルランキング」は、CD販売量、デジタルダウンロード数、ストリーミング回数などを合算して順位を決める。オリコンは、今回の順位は高いCD販売量が牽引したと説明した。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

先立って『BOYLIFE』はオリコン基準で発売初週だけで約34万6000枚を売り上げ、「週間シングルランキング」で1位を獲得。今年日本でアルバムをリリースした海外アーティストの中で、初週に30万枚以上を売り上げて同チャート首位に立ったのはBOYNEXTDOORが唯一だ。

BOYNEXTDOORは、同期間に集計されたBillboard JAPAN最新ランキングでも2冠を手にした。新シングル『BOYLIFE』が「Top Singles Sales」で首位を獲得し、タイトル曲『Count To Love』は「Hot 100」で1位に初登場。オリコンに続きBillboard JAPANでもチーム最高記録を塗り替えた。

このほか『Count To Love』のミュージックビデオは、LINE MUSIC「ミュージックビデオTop 100」週間ランキングで1位となり、高い人気を実感させた。

『BOYLIFE』は青春の堂々たる魅力と自信を感じさせるアルバム。誰もが一度は経験した感情を、BOYNEXTDOORならではの生き生きとした表現で描いた。日本オリジナルタイトル曲『Count To Love』は、ときめきに満ちた恋の物語を愉快な雰囲気で描いている。テサンが制作に参加し、チームの個性を加えた。

なお、BOYNEXTDOORは9月1日にTBS系列の『CDTV LIVE! LIVE!』で新曲ステージを披露し、9月5日から19日までの3週間、テレビ朝日系列の『M:ZINE』に出演して特集番組を届ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

■【写真】ソンホ、ブロンドヘアの“王子様”に

■【写真】「優勝です」ジェヒョン、ネクタイ解く大人な姿

■【写真】テサン、黒髪が姿に「大好きすぎて具合悪い」