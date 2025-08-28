EPEX、「TGC 2025 A/W」出演決定！新曲『Grateful to Tears』でオープニングを飾る | RBB TODAY

ボーイズグループEPEX（イーペックス）が、グローバルな活動を続けている。

EPEXは、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「TGC」）のステージに登場する。

今年で20周年を迎える「TGC」は、人・ファッション・音楽・企業・メディアが一堂に会する唯一無二のエンターテインメントイベントだ。今回は“BEYOND TOGETHER”をテーマに掲げ、単なるイベントを超え、次の20年へとつなぐ特別な場として開催される。

（写真＝マイナビ 東京ガールズコレクション）EPEX

EPEXとTGCの縁は2年連続で続いている。EPEXは2024年11月に東京で開催された「TGC teen 2024 Winter」でパフォーマンスを披露した。今年は、メンバーのミューとベクスンが「TGC 熊本 2025」と「TGC 香川 2025」のランウェイを歩き、ファッショナブルな魅力を発揮した。

そして、グループとして再び「TGC」への出演が決定したEPEXは、最近リリースした3rdフルアルバム『Youth Chapter 3：ROMANTIC YOUTH』のタイトル曲『Grateful to Tears』のステージでオープニングを飾る。

EPEXは今月、ソウルと東京で3度目の単独ファンコンサート「ROMANTIC YOUTH」を成功裏に開催した。3rdフルアルバムの活動に続き、韓国国内外の公演、そして「TGC」への出演まで、この夏も止まることのない勢いを見せている。

