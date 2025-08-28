BTS・JIMINとの“自宅デート映像”を公開したソン・ダウン、ファンが交際を支持　事務所の対応なく既成事実化へ | RBB TODAY

女優ソン・ダウンがBTS・JIMINとの“自宅デート映像”を公開したところ、彼女のファンが声明文を発表して応援に立ち上がった。

ソン・ダウンのファンダムは8月27日、DCインサイド女性芸能人ギャラリーを通じて声明を発表し、「私たちはソン・ダウンさんが選んだ愛を静かに応援する。その愛が他人の視線ではなく、2人が積み重ねていく時間の中で強くなることを願う」と伝えた。

続けて「その選択は誰かの視線に揺らされてはならず、意味はただ2人が共に作り上げる思い出の中で完成される。周囲の関心や視線が時に重くのしかかるかもしれないが、真実の愛は華やかな照明の下ではなく、静かな日常と黙々とした同行の中でより強固になる。自分自身の心を揺るぎなく守り、相手に向けた温かな真心が変わらず続くことを祈る」と明らかにした。

さらに「外部の雑音より彼女の声にもっと耳を傾ける」と応援メッセージを伝えた。

（写真提供＝OSEN）ソン・ダウン

ソン・ダウンは最近、自身のTikTokアカウントにマンションの廊下と推定される場所で撮影した映像を投稿し、その映像にBTSのJIMINが登場して話題を集めている。

映像にはソン・ダウンがエレベーターの前でJIMINを待っている場面や、JIMINが「僕が入ってくるの知っていたの？わざと黙って来たのに」と話す様子が収められていた。

2人は過去にも熱愛説が浮上したことがある。

なお、JIMINの所属事務所BIGHIT MUSICは、これまで特別な立場を示していない。

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してから。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。

■JIMINとソン・ダウンへの対応は？ BTSメンバーの熱愛説、所属事務所の「2つの態度」

■【写真】JIMINとの恋愛を“匂わせ”た？ソン・ダウン、自ら熱愛説を「再点火」

■【画像】BTS・VとBLACKPINK・ジェニー、“キス写真”が流出？