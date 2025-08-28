“いじめ”暴露でグループが事実上解散となった韓国元アイドル、セカンドキャリアも半年足らずで終了 | RBB TODAY

皮膚科スタッフとして新たなスタートを切った元AOAのクォン・ミナが、自身の近況を明かした。

クォン・ミナは8月27日、インスタグラムに「みんな、久しぶり。これは去年ユンジに会いに行ったときの写真で、今は髪が長いよ。早くまた釜山（プサン）に行きたい。今は○○医院は辞めた状態。宅配などは送らないでください」と投稿。

この投稿に「いつか○○医院に必ず行きます」とコメントしたファンに対し、彼女は「辞めることになった。個人的な事情のため」と直接返信し、話題を呼んだ。

クォン・ミナは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、2019年に脱退。その後、メンバーからの“いじめ被害”を告白して世間を揺るがせた。この騒動をきっかけにリーダーのジミンも脱退し、グループは事実上の解散状態となった。

（写真＝クォン・ミナInstagram）

今年3月には皮膚科のカウンセラーとして新しいキャリアを歩み始めたと公表。当時は「資格も取得し、長い間夢見ていた新しい挑戦を始めることになった」と抱負を語っていた。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船～ずっと君のそばに～』などに出演した。しかし2020年7月、なんの前触れもなく、AOA活動当時、リーダーのジミンから継続的に嫌がらせを受けていたと暴露して波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。

