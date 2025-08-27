鈴木亜美、唐辛子じゃ物足りない！スタジオも仰天した異常な激辛生活告白 | RBB TODAY

今回のテーマは「私の最高の調味料SP」。食品と調味料の組み合わせについて、ひな壇の出演者たちが熱弁を繰り広げた。

鈴木は「激辛が大好きなので、ほぼほぼ毎日火鍋を食べるんですよ。夏でも、年中。1日食べないだけでも体がおかしくなるくらい、辛いのが好きなので」と驚きの“激辛生活”を告白。続けて「唐辛子も丸ごと乾燥させたやつを何十グラムもひと袋、丸ごと入れるんですけど、それをグニャグニャになるまで煮詰めて、種も全部食べるんです。私にとっては唐辛子はもう辛くないんですよ」と明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。

また辛さだけでは物足りないようで、「中国山椒。花椒もすってないやつをガリガリ食べるんですけど、粒のまま」とコメント。料理研究家・リュウジから「食べると、舌何も感じなくなりません？」と問われると、鈴木は「それがたまらないんですよ。（口の中が）ビリビリしてるのがハッピーになるんですよね」と語った。

さらにゲストのギャル曽根から「調理中、激辛のお店とかだとゴーグルして手袋して調理するじゃないですか？」と尋ねられると、鈴木は「カプサイシンが舞っているので、でもそれが肌にくると凄くいいつやが出て。ちょっと視力も良くなるんです」と独自の持論を展開した。

この一連のトークに、MCの明石家さんまが「その話、今度『ホンマでっか!?』に来てくれます？そこでプロが判断します」と別番組へのオファーをかけつつツッコミを入れると、スタジオは笑いに包まれていた。