岡田奈々、作曲に初挑戦！最新アルバムリード曲「あなただけを求めてる」MV公開 | RBB TODAY

元AKB48の岡田奈々が、11月12日（水）にリリースする3rd アルバム「Unformel」のリード曲となる「あなただけを求めてる」のMusic Videoを公式YouTubeにて公開した。
同、等身大の岡田奈々を映し出した作品。作詞はこれまで同様に岡田自身が手がけ、さらに今作では初めて作曲にも挑戦した。日々劣等感を抱きながらも、自分を支えてくれる人たちのために生きていく――そんな真摯な想いが込められたミディアムナンバーとなっている。
アルバムタイトル『Unformel（アンフォルメル）』は、“定型に縛られない芸術”を意味するフランス語「Informel」に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを、十曲十色で描き出した本作は、“I（私）からU（あなた）へおくる花束”をテーマに、全10曲すべての作詞を岡田自身が手がけている。
アルバムリリースを控えた11月7日（金）には東京・harevutaiにて自身の誕生日、そしてソロデビュー2周年を記念した「岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025」を開催する。チケットは一般発売中。
【商品情報】
岡田奈々
3rd Album「Unformel」
2025年11月12日（水）発売
■CD+フォトブック
品番：AVCD-63804
価格：¥5,700(税込)
フォトブック付き(A5サイズ・48P)
封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-A】
＜収録内容＞
CD
01.インコンプリート
02.夏の追憶
03.爆裂ロンリーガール
04.睡蓮プラグマティズム
05.Undead Anniv.
06.ゼロセンチ
07.恋煩い
08.この枯れない花
09.僕らだけの音で
10.あなただけを求めてる
■CD+Blu-ray
品番：AVCD-63805/B
価格：¥5,700(税込)
封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-B】
＜収録内容＞
CD
Blu-ray
01.あなただけを求めてる Music Video
02.あなただけを求めてる 楽曲制作ドキュメンタリー
■CD Only
品番：AVCD-63806
価格：¥3,500(税込)
＜収録内容＞
CD
＜LIVE情報＞
「岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025」
日程：2025年11月7日(金) [東京] harevutai
1部 開場：14:30 開演：15:00
2部 開場：18:30 開演：19:00