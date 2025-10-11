岡田奈々、作曲に初挑戦！最新アルバムリード曲「あなただけを求めてる」MV公開 | RBB TODAY

元AKB48の岡田奈々が、11月12日（水）にリリースする3rd アルバム「Unformel」のリード曲となる「あなただけを求めてる」のMusic Videoを公式YouTubeにて公開した。

同、等身大の岡田奈々を映し出した作品。作詞はこれまで同様に岡田自身が手がけ、さらに今作では初めて作曲にも挑戦した。日々劣等感を抱きながらも、自分を支えてくれる人たちのために生きていく――そんな真摯な想いが込められたミディアムナンバーとなっている。

アルバムタイトル『Unformel（アンフォルメル）』は、“定型に縛られない芸術”を意味するフランス語「Informel」に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを、十曲十色で描き出した本作は、“I（私）からU（あなた）へおくる花束”をテーマに、全10曲すべての作詞を岡田自身が手がけている。

アルバムリリースを控えた11月7日（金）には東京・harevutaiにて自身の誕生日、そしてソロデビュー2周年を記念した「岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025」を開催する。チケットは一般発売中。

【商品情報】

岡田奈々

3rd Album「Unformel」

2025年11月12日（水）発売

■CD+フォトブック

品番：AVCD-63804

価格：¥5,700(税込)

フォトブック付き(A5サイズ・48P)

封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-A】



＜収録内容＞

CD

01.インコンプリート

02.夏の追憶

03.爆裂ロンリーガール

04.睡蓮プラグマティズム

05.Undead Anniv.

06.ゼロセンチ

07.恋煩い

08.この枯れない花

09.僕らだけの音で

10.あなただけを求めてる

■CD+Blu-ray

品番：AVCD-63805/B

価格：¥5,700(税込)

封入特典：トレカ6種+シークレット1種 合計7種より1種ランダム封入【Type-B】

Blu-ray

01.あなただけを求めてる Music Video

02.あなただけを求めてる 楽曲制作ドキュメンタリー

■CD Only

品番：AVCD-63806

価格：¥3,500(税込)



＜LIVE情報＞

「岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025」

日程：2025年11月7日(金) [東京] harevutai

1部 開場：14:30 開演：15:00

2部 開場：18:30 開演：19:00

