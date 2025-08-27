「DMはまだ未読だけど…」チョン・ソミ、大ファンの女優ハン・ソヒと遂に対面！眼福2SHOT公開 | RBB TODAY

歌手チョン・ソミと女優ハン・ソヒの念願の出会いがついに実現した。

ハン・ソヒは8月26日、自身のインスタグラムに「愛にあふれる日々」とコメントを添えて、写真と動画を投稿した。

そこには、建物の屋上でチョン・ソミと対面する姿が映し出されていた。まさに“美しい人の隣に美しい人”というツーショットで、見る者を感嘆させた。ラフな服装で並んで座り、お互いの髪に優しく触れる姿からは親しい雰囲気が感じられ、注目を集めた。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）左からハン・ソヒ、チョン・ソミ

これに先立ち、チョン・ソミは2023年からハン・ソヒの大ファンであることを明かしている。チョン・ソミは、ハン・ソヒにダイレクトメッセージを送っており「『見ていただけるかわからないけど、本当にファンです』とハートを添えたけど、まだ読まれていない」と語った。

それから2年後に2人の出会いが実現し、多くのファンの関心を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHE BLACK LABELに移籍し1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

■【写真】ハン・ソヒ、首元から腕まで「タトゥーびっしり」薄着SHOT

■【写真】チョン・ソミ、TWICEメンバーと下着丸出しで物議

■【写真】チョン・ソミの「横から見たらアウト」な“ほぼ紐”ドレス