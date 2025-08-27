『鬼滅』観たさに一時帰国した女優も　『無限城編』が5日で観客動員数200万人突破、韓国で今年最速 | RBB TODAY

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『鬼滅の刃 無限城編』）が、韓国で観客動員数200万人を突破した。

韓国の映画館入場券統合ネットワークによると、『鬼滅の刃 無限城編』は公開5日目となる8月26日19時時点で、累計観客動員数200万人を達成。これは『ゾンビ娘』（6日）、『ミッキー17』（10日）、『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』（12日）を上回るペースで、今年公開作としては最短での200万人突破を成し遂げた。

さらに、現地で累計222万人を動員した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』超えは確実と見られており、今後への期待も高い。

最近では、海外旅行中だった女優イ・チェヨンが、本作を鑑賞するために急きょ帰国。「『鬼滅の刃』観たくて1週間だけ帰国した人」とSNSに投稿し、話題となった。

（写真＝イ・チェヨンInstagram）

観客動員数はもちろん、マルチプレックスCGVの「CGVゴールデンエッグ」では満足指数96％したほか、メガボックスで9.5点、NAVER評価で9.19点と、作品そのものの評価も高い。

（画像＝CJ ENM）『鬼滅の刃 無限城編』韓国版ポスター

SNSには、「30分に1回泣いてたのは私です」「涙をこらえる努力すらしなかった。無限城編は“ただ感じる”もの」「今回の劇場版では（胡蝶）しのぶの姿に感動して涙が出た」「無限城の余韻からいつ抜け出せるの？日常生活もう無理」など、熱い感想が相次ぎ、感動を分かち合っている。

（記事提供＝OSEN）

