34歳には見えない…Red Velvet・アイリーン、“アイドル界随一の美貌”を披露【PHOTO】 | RBB TODAY

Red Velvetのアイリーンが、唯一無二の美貌を披露した。

アイリーンは8月25日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中で彼女は、クリームカラーのシースルーニットに、さりげなく輝く十字架模様があしらわれた衣装を着用。ポニーテールにリボンを合わせ、優雅で洗練された雰囲気を漂わせた。

ルーズな袖やハイネックのディテールが、アイリーンの上品で高級感のあるスタイルをさらに際立たせている。

（写真＝アイリーンInstagram）

1991年生まれのアイリーンは、34歳を迎えた今も、年齢を感じさせない圧倒的な若々しさで「アイドル界随一の美貌」という称号を保ち続けている。Red Velvetとしての活動はもちろん、ユニットやソロアーティストとしても多彩な音楽活動を続け、ファンとの交流を積極的に行っている。

なお、アイリーンが所属するRed Velvetは、最近「SMTOWN LIVE 2025」の東京ドーム公演を大成功に収めた。

◇アイリーン プロフィール

1991年3月29日生まれ。本名はペ・ジュヒョンで、日本のファンからは「ペジュ様」と呼ばれることもしばしば。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリーダーおよびセンターを務めている。デビュー当初から優れた美貌で注目を集めており、CMにも引っ張りだこ。さまざまなブランドの広告モデルとして多方面に活躍中だ。

