Tシャツを豪胆にめくり上げ！過激ダンスによる“公然わいせつ”告発乗り越えたファサの圧巻ステージ【PHOTO】 | RBB TODAY

MAMAMOOのファサが思い切った姿を公開し、話題を集めている。

ファサは8月24日、自身のインスタグラムを更新。公開された写真で彼女は、グラフィック入りのTシャツを大胆にめくり上げ、デニムショートパンツと組み合わせたスタイルを披露した。日差しに映える肌と引き締まった腹筋、そして視線を奪うインナーのチラ見せが重なり、挑発的でありながらも洗練された魅力を放っている。

ステージ上ではダンサーに囲まれ、大迫力のパフォーマンスを展開。黒いインナーをあえて見せる演出で観客を圧倒し、その圧倒的なカリスマ性を改めて証明した。

今回の写真は、8月23日に京畿道果川（クァチョン）のテーマパーク「ソウルランド」で開催された音楽イベント「2025 CassCool Festival」でのもの。ファサは持ち前のエネルギーで観客を熱狂させ、会場を大いに盛り上げた。

（写真＝ファサInstagram）

この投稿にネット上では「彼女は本当に色っぽい」「夏のファサは格別」「存在感が半端ない」と称賛の声が続出。色気と実力を兼ね備えた圧巻のパフォーマンスで、多くの人々を魅了したようだ。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

