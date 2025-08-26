俳優ロウン、タンクトップに高級ジュエリーでスタイリッシュに魅せる！主演ドラマ『濁流』を語る【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優ロウンが洗練された美しさが溢れる雑誌カットを公開した。

ロウンはファッション誌『W Korea』を通じて、ラグジュアリージュエリーブランド「Tiffany＆Co.（ティファニー）」とともにした写真を公開した。

写真のなかのロウンはタンクトップ、ニット、レザージャケットなど、多彩なスタイルの衣装を完璧に着こなし、唯一無二のオーラと目つき、ポーズを披露して視線を釘付けにした。また、ジュエリーも彼ならではの洗練されたスタイルで合わせ、魅力を際立たせた。

撮影とともに行われたインタビューでは、公開を控えている出演作『濁流』に関する話を伝えた。ロウンは、作品を選択した理由について「台本を最初から最後まで読んだとき、第一印象がとても強烈だった。読んでいる間ずっと場面が想像され、最後のページを閉じるやいなや『絶対にやらなければならない』という気がした」と期待を高めた。

（写真＝『W Korea』）ロウン

続けて、「『濁流』は自分が本当に長く待ちわびてきた物語だ。作品が公開されれば、自分の多様な顔を見られるだろう」と明らかにした。

また、「チュ・チャンミン監督と仕事しながら『演技に正解はない』と気づいた。演技にはただ指向があるだけで、監督と目指す先を合わせることに努めた。今の自分にとっての最善を尽くした作品」と自信を示した。

（写真＝『W Korea』）ロウン

ロウンは来る9月26日に初公開を控えているディズニープラスのオリジナルドラマ『濁流』を通じて、視聴者のもとを訪ねる予定だ。劇中のロウンは、麻浦（マポ）船乗り場のならず者である主人公のチャン・シユル役を演じ、デビュー以来、最も強烈な変身を予告している。

なお、ロウンの写真とインタビューの全文は、『W Korea』の公式ウェブサイトで確認できる。

（記事提供＝OSEN）

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。

■【話題】ロウン、10月27日に現役入隊決定

■【写真】ロウン、“レオ様”とのガチガチ緊張ショット

■【写真】ロウンのバキバキ腹筋