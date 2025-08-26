KARAの“後輩”グループYOUNG POSSE、後続曲での活動に突入　個性際立つボーカルとラップの調和に期待 | RBB TODAY

KARAの“後輩”ガールズグループとして知られるYOUNG POSSE（ヤングパシー）が、本格的に後続曲での活動に突入する。

YOUNG POSSEは本日（8月26日）午後に放送されるSBS funE『THE SHOW』に出演し、4枚目のEP『Growing Pain pt.1 : FREE』の収録曲『YSSR』のステージを披露する。

『YSSR』は、世の中が投げかける鋭い問いかけに対しても堂々とした態度で自分だけのカラーを見せるという抱負を込めた楽曲だ。

『YSSR』は「Yes, Sir」の略語だが、単に他人の言葉に従うのではなく、「YSSR! 問題ある？」とクールに返すYOUNG POSSEらしい堂々とした魅力が込められている。力強いドラムベースを基盤としたレイジビートと直球の歌詞が相まって、揺るがない自信を表現しているのが特徴だ。

（写真提供＝DSPメディア、ビッツエンターテインメント）YOUNG POSSE

特にYOUNG POSSEは、タイトル曲『FREESTYLE』で特有の自由奔放でユーモラスな魅力を披露したが、『YSSR』ではさらにカリスマ性あふれるパフォーマンスを届ける覚悟だ。

5人5色の個性が際立つボーカルとラップの調和に期待が集まっている。

なおYOUNG POSSEは、Fin.K.L.やKARAなどを輩出したDSPメディアと、様々なヒット曲を誕生させたプロデューサー兼歌手KIGGENが率いるビッツエンターテインメントが手掛けるガールズグループで、2023年にデビューした。

