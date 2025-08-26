ENHYPEN、メンバーたちが企画したグッズのポップアップストア開催決定！ソウルで13日間 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENのメンバーたちが企画した特別なグッズを購入できるポップアップが開催される。

8月26日、所属事務所BELIFT LABによると、「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」が来る9月2～14日、ソウル瑞草（ソチョ）区の新世界百貨店江南（カンナム）店で開催される。

今回のポップアップは、ENHYPENが「ENGENE（ENHYPENのファンネーム）と一緒に使いたい物」をテーマに準備されたプロジェクトだ。メンバーの好みと個性が反映されたライフスタイルを共有する媒介であり、ENGENEと日常でずっとともにしようとするメッセージを込めて意味を加えた。

1階のオープンステージには、全品目が展示されたショールームとフォトゾーンなど、多彩に構成されたコンテンツが、地下1階の特設イベント会場にはグッズショップが設けられる。

グッズショップは、訪問者の利便性のためにオンライン事前予約で運営される。事前予約は8月27日10時から始まり、詳細はHYBE MERCH公式SNSとENHYPENのWeverseコミュニティで確認できる。

（写真＝BELIFT LAB）

ENHYPENの公式YouTubeチャンネルには、約11カ月間のグッズ製作過程を盛り込んだメイキング動画が最近順に公開され、期待感を高めた。

ジョンウォンは愛犬「マウミ」のキーワードを使ったパジャマとラグ、ヒスンはカスタマイズが可能なキーリングとバッジセット、ジェイは自身の日常を表現した半袖Tシャツとエプロンを企画した。

また、ジェイクは普段よく使うネックレスとタンブラー、ソンフンはENGENEの結成日「109」を活用したフードジップアップとフィギュアキーリング、ソヌは可愛いニット帽と癒される照明、ニキは手書きの言葉と自身の姿が盛り込まれた写真を入れたボンバージャケットおよびユニークなキャンドルを選んだ。

なお、ENHYPENはワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」を開催中だ。彼らは8月22日（現地時間）、ロンドンのO2アリーナを皮切りに、デビュー後初のヨーロッパツアーを続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

