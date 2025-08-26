「3日間ずっと殴られたみたいだ」同じグループのメンバーを“告訴した”と騒動になったヒチョル、疲労感？ | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのキム・ヒチョルが、同じメンバーであるドンヘを“告訴した”騒動について、心境を明かした。

キム・ヒチョルは8月25日、自身のSNSに「怒っているのではなくて、俺はじっとしているとき、いつもああいうぶっきらぼうな表情なんだ。口が出ているからかな…」と書いた。

続いて、「ところで誰かが3日間、ずっと俺を殴った？全身が殴られたみたいだ…。『SUPER SHOW』（SUPER JUNIORのコンサート）またやりたい」とし、写真を掲載した。

公開された写真には、公演を前にリハーサルを見守るキム・ヒチョルの姿が写っている。

（画像＝キム・ヒチョルInstagram）

キム・ヒチョルの“告訴騒動”は、8月23日に起こった。彼は、自身のSNSに「今日、ドンヘがでたらめ言って驚いただろ？イ・ドンヘ、俺がお前を告訴するぞ。SUPER SHOW、全世界で一緒にやろう！」という文章と共に、告訴状の画像を掲載した。

その告訴状には、告訴人「キム・ヒチョル」、被告訴人「イ・ドンヘ」、そして告訴代理人「法律事務所 宇宙大スターエンタ」と記されていた。関係欄には「同じアイドルグループのメンバー、過去に義兄弟の関係」と書かれており、本物の告訴状のように見えた。

当然ながら、これはメンバー同士のいたずらだ。以前、ドンヘがキム・ヒチョルの屈辱的な写真を公開したことがあり、それに対してキム・ヒチョルが「弁護士と話した。すぐに告訴状を出す」と予告していた状況が現実化したものだった。

（写真提供＝OSEN）ヒチョル（左）とドンヘ

多くのファンが「2人の相性がおもしろい」「SUPER JUNIORらしい愉快ないたずら」と楽しんだが、一部から「告訴をこんなに軽く扱っていいのか」といった批判もあった。

キム・ヒチョルは翌24日、「まさか俺が本当にドンヘを告訴したと思ってるおバカちゃんたちはいないよな？」と釈明。ドンへも8月25日に「よくも告訴するなんて言えるな？兄さんが本当に俺を告訴しても、俺は兄さんを愛している」などと愛情を示した。

それでも波紋は大きく、一部では本当にキム・ヒチョルがドンヘを告訴したのではないかと誤解する人まで現れている。そんな複雑な状況に対して、今回、キム・ヒチョルが改めて心境を示したものとみられる。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

