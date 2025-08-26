日本公演も控えるZEROBASEONE、ワールドツアー「HERE＆NOW」の個人ポスター公開！ | RBB TODAY

ZEROBASEONEが9人9色の魅力を凝縮した個人ポスターを公開し、ワールドツアーへの期待をさらに高めた。

ZEROBASEONEは8月26日、公式SNSを通じてワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE＆NOW'」（以下「HERE＆NOW」）の個人ポスターを公開した。

ポスターの中でZEROBASEONEは、それぞれの個性を詰め込み、ワールドツアーに臨む力強い姿を描き出した。無限の宇宙空間を駆け抜けるレーサーに変身した彼らは、スピード感あふれる背景演出によって躍動的な魅力を倍増させている。

「HERE＆NOW」は、約14万人を動員し爆発的なグローバル人気を証明した2024年のワールドツアー「TIMELESS WORLD」の余韻を引き継ぐ公演となる見込みだ。特にソウル公演は、チケットの先行予約開始と同時に全席が完売し、ZEROBASEONEへの世界的な注目を改めて証明した。

ZEROBASEONEは10月3日～5日のソウル公演を皮切りに、10月18日にバンコク、10月29・30日に埼玉、11月8日にクアラルンプール、11月15日にシンガポール、12月6日に台北、12月20・21日に香港で大規模アリーナツアーを展開する予定だ。

彼らは過去と現在をつなぐアイコニックな瞬間を描き出すとともに、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』に収録された楽曲をグローバルファンの前で初披露する。

一方、ZEROBASEONEは9月1日に1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリース予定。同作はデビュー後初となるフルアルバムであり、ファンダム「ZEROSE」と共に歩んできた音楽の旅の中で最も輝く瞬間を収めた作品だ。

ZEROBASEONEは、平凡な現実の中でも特別な何かを夢見る人々に向けて「諦めなければ“不可能はない（NEVER SAY NEVER）”」という強烈な応援メッセージを伝える意気込みを語っている。

カムバックを控えたZEROBASEONEは、デビュー以来リリースした5作すべてをミリオンセラーに導き、前作の5thミニアルバム『BLUE PARADISE』では米「Billboard 200」で28位にランクインし、グローバルな存在感をさらに強固にした。これまで米ビルボードや日本オリコンなど主要チャートを席巻してきた彼らが、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』で新たに刻むK-POP史に注目が集まっている。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

